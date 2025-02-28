Adıyaman'da imsak, iftar ve sahur vakti saat kaçta? Adıyaman sahur vakitleri ne kadar kaldı? Adıyaman sahura kaç dakika var? Adıyaman iftar kaçta yapılacak? Adıyaman için sahur ve iftar saatleri saat kaçta bitiyor? Diyanet 1 mart 2025 Adıyaman Ramazan imsak vakti ve iftar saat kaçta okunuyor? Bugün sahura ne zaman kalkacağız? Bilgileri haberin detayında..
Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, Adıyaman'da yaşayan vatandaşlar sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Oruç ibadetini yerine getirecek olanlar için imsak ve iftar vakitleri büyük önem taşıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2025 Adıyaman İmsakiyesi ile sahur ve iftar saatleri belli oldu. İşte, gün gün belirlenen Adıyaman iftar vakti ve sahur saatleri…
Adıyaman’da İlk İftar Ne Zaman ve Oruç Saat Kaçta Açılacak?
Adıyaman’da 2025 Ramazan ayında ilk oruç, 1 Mart 2025 tarihinde tutulacak. Oruç ise aynı gün akşam saat 18:27'de açılacaktır.
2025'te Adıyaman’da İlk Sahur Saat Kaçta ve Sahur Vakti Ne Zaman Sona Eriyor?
Adıyaman’da 2025 Ramazan ayının ilk sahuru, 1 Mart'ta yapılacak ve sahur vakti saat 05:32'de sona erecektir. Bu saatten sonra artık yeme içmeye son verilmesi ve oruca başlanması gerekir.
Adıyaman’da İlk Teravih Namazı Ne Zaman Kılınacak?
2025 yılı Ramazan ayının ilk teravih namazı 28 Şubat Cuma günü, yatsı namazını müteakiben kılınacaktır. Adıyaman için ilk teravih saati 19.41’de kılınacaktır.