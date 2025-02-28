11 ayın Sultanı olan mübarek Ramazan ayı yarın başlıyor. Rahmet ayında ilk sahur ve iftar sevinci için müslümanlar hazırlıklarını gerçekleştiriyor. 81 ilde ilk teravih namazı ise bugün yatsı namazı ile kılınacak. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2025 imsakiyesine göre, bu akşam Türkiye genelindeki tüm camilerde ilk teravih namazı eda edilecek. Peki, İlk sahur, ilk iftar ve ilk teravih saat kaçta olacak? İşte 2025 Ramazan imsakiyesine göre tüm illerdeki sahur, iftar ve teravih vakitleri haberimizde.

1 /16 On bir ayın sultanı Ramazan ayının başlamasına kısa bir süre kala, 81 ilde vatandaşlar teravih, sahur ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Ramazan ayı ile birlikte teravih namazı heyecanı da başladı. İşte tüm illerdeki Ramazan imsakiyesi...

2 /16 RAMAZAN AYI BAŞLIYOR

Ramazan ayı 1 Mart Cumartesi günü başlayacak. Diyanet İşleri Başkanlığı, her yıl Ramazan ayında güncel imsakiyeyi resmi internet sayfasından paylaşıyor.









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81 İLDE RAMAZAN İMSAKİYESİ BELLİ OLDU

İmsak vakti oruca başlama vaktini ifade ederken akşam ezanı ise orucun açılacağı zaman dilimidir. Kullanıcılar, il ve ilçe filtreleme yöntemiyle yaşadıkları şehirlerdeki iftar ve sahur vakitlerini sorgulayabiliyor.

İl İl Ramazan İmsakiyesi





4 /16 İLK TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN 2025? İlk sahura 28 Şubat Cuma gününü 1 Mart Cumartesi'ye bağlayan gece kalkılacak. Teravih namazı da Ramazanın bir gün öncesinden kılınmaya başlıyor. Yani ilk teravih namazı 28 Şubat cuma akşamı yatsı namazının ardından eda edilecek. Teravih namazı saati il il değişiyor. İlk teravih namazı 28 Şubat Cuma akşamı İstanbul'da saat 20.19'da, Ankara'da 20.03'de, İzmir'de 20:27'de kılınacak.



5 /16 İSTANBUL'DA İLK SAHUR SAAT KAÇTA? Diyanet İşleri Başkanlığının "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sitesinde, dünyanın dört bir yanındaki yerleşim yerine ait ramazan imsakiyeleri paylaşıldı. "ramazan.diyanet.gov.tr" internet sayfasında yer alan "İmsakiye" bölümünde il il Ramazan imsakiyelerine kolayca ulaşılabiliyor. Ayrıca "vakithesaplama.diyanet.gov.tr" internet adresinde, 2027'nin sonuna kadar olan yıllık dini günlerin listeleri de paylaşıldı. 2025 Ramazan İmsakiyesi'nde yer alan bilgilere göre İstanbul'da 1 Mart 2025 Cumartesi İmsak Vakti saat 06:07 olacak.

İSTANBUL İMSAKİYESİ





6 /16 İSTANBUL İFTAR VE SAHUR SAATLERİ 2024

İstanbul’da ilk sahur 05, 51’de yapılırken, iftar ise saat 19.13’te açılacak. Ramazan ayının ilk 5 günlük İstanbul İmsakiyesi’ne aşağıdan ulaşabilirsiniz. 11 Mart Pazartesi İmsak: 05.51 - Akşam (İftar) 19.13 12 Mart Salı İmsak 05.49 - Akşam 19.14 13 Mart Çarşamba İmsak 05.47 - Akşam 19.15 14 Mart Perşembe İmsak 05.46 - Akşam 19. 16 15 Mart Cuma İmsak 05. 44 - Akşam 19. 17











7 /16 ANKARA İFTAR VE SAHUR SAATLERİ

Ankara’nın ilk 5 günlük sahur ve iftar saatlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 11 Mart Pazartesi İmsak: 05.36 - Akşam (İftar) 18.58 12 Mart Salı İmsak 05. 35 - Akşam 18.59 13 Mart Çarşamba İmsak 05.33 - Akşam 19.00 14 Mart Perşembe İmsak 05.31 - Akşam 19. 01 15 Mart Cuma İmsak 05. 30 - Akşam 19. 02

ANKARA İMSAKİYESİ











8 /16 BURSA'DA İMSAK VAKTİ, İFTAR VAKTİ, TERAVİH SAAT KAÇTA? 1. Gün: 1 Mart Cumartesi İmsak: 06.07 Akşam: 19.02 Yatsı: 20.20 2. Gün: 2 Mart Pazar İmsak: 06.06 Akşam: 19.03 Yatsı: 20.21 3. Gün: 3 Mart Pazartesi İmsak: 06.04 Akşam: 19.04 Yatsı: 20.22 4. Gün: 4 Mart Salı İmsak: 06.03 Akşam: 19.05 Yatsı: 20.23 5. Gün: 5 Mart Çarşamba İmsak: 06.01 Akşam: 19.06 Yatsı: 20.24 6. Gün: 6 Mart Perşembe İmsak: 06.00 Akşam: 19.07 Yatsı: 20.25 7. Gün: 7 Mart Cuma İmsak: 05.58 Akşam: 19.08 Yatsı: 20.26

9 /16 İZMİR SAHUR VE İFTAR SAATLERİ

İzmir’in ilk 5 günlük sahur ve iftar saatlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz. 11 Mart Pazartesi İmsak: 06.01 - Akşam (İftar) 19.21 12 Mart Salı İmsak 05.59 - Akşam 19.22 13 Mart Çarşamba İmsak 05.58 - Akşam 19.23 14 Mart Perşembe İmsak 05.56 - Akşam 19.24 15 Mart Cuma İmsak 05. 54 - Akşam 19. 25

İZMİR İMSAKİYESİ

10 /16 ANTALYA İMSAKİYE 2025 Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 01.03.2025 06:02 07:21 13:15 16:26 18:58 20:12 2 02.03.2025 06:01 07:20 13:14 16:27 18:59 20:13 3 03.03.2025 06:00 07:19 13:14 16:27 19:00 20:14 4 04.03.2025 05:58 07:17 13:14 16:28 19:01 20:15 5 05.03.2025 05:57 07:16 13:14 16:28 19:02 20:16 ANTALYA İMSAKİYE 2025

11 /16 KONYA İMSAKİYE 2025

Gün Tarih İmsak (Sahur) Güneş Öğle İkindi Akşam (İftar) Yatsı (Teravih) 1 01.03.2025 05:55 07:15 13:07 16:18 18:50 20:05 2 02.03.2025 05:53 07:13 13:07 16:18 18:51 20:06 3 03.03.2025 05:52 07:12 13:07 16:19 18:52 20:07 4 04.03.2025 05:50 07:11 13:07 16:20 18:53 20:08 5 05.03.2025 05:49 07:09 13:07 16:20 18:54 20:09

12 /16 İL İL 2025 RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025 Ramazan imsakiyesi ile şehrinizdeki iftar ve sahur saatlerini aşağıdaki ekran üzerinden görüntüleyebilirsiniz. RAMAZAN İMSAKİYESİ 2025



13 /16 İMSAK VAKTİ NEDİR, NE ZAMAN BAŞLAR?

Sözlükte “kendini tutmak, engellemek, el çekmek, geri durmak” anlamlarına gelen imsak, dinî bir kavram olarak, fecr-i sâdıktan, iftar vaktine kadar yemeden, içmeden, cinsel ilişki ve diğer orucu bozan şeylerden uzak durmak, el çekmek demektir. İmsakin zıttı iftardır. Halk arasında ise “imsak” oruç tutmaya başlanan fecr-i sâdığın oluştuğu vakit anlamında kullanılır. Bu manada imsak, oruca başlama vakti demektir. Oruca ne zaman başlanıp ne zaman bitirileceği Kur’ân-ı Kerîm’de şu şekilde açıklanmıştır: “(Ramazan gecelerinde) şafağın aydınlığını gecenin karanlığından ayırt edinceye (tan yeri ağarıncaya/fecr-i sâdığa) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar (yiyip içmeden, cinsel ilişkide bulunmadan) orucu tamamlayın.” (el-Bakara, 2/187). Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır.







14 /16 Ramazan boyunca teravih namazı saatleri değişecek mi? Namaz vakitleri, günlerin uzaması ve imsakiye takvimine bağlı olarak Ramazan ayı boyunca değişiklik gösterebilir. Bu yüzden her gün güncel imsakiye bilgilerini takip etmek gerekir. Diyanet’in resmi imsakiye takvimini takip ederek teravih namazı saatlerini kaçırmadan öğrenebilirsiniz

15 /16 TERAVİH NAMAZI EVDE KILINIR MI? Teravih namazı, Ramazan ayı boyunca yatsı namazından sonra kılınan nafile bir namazdır. Ramazan gecelerini ibadetle ihya için sünnet-i müekkede olarak meşru kılınmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) ile dört halife döneminden itibaren günümüze kadar camilerde veya evlerde cemaatle ya da ferdî olarak eda edilegelmiştir.