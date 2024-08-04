Yargı mercilerinde bulunan çalışanlar için, temmuz ayı itibariyle izin dönemi olarak bilinen adli tatil dönemine geri sayım başladı. Adli tatil süresince, Yüksek yargı organları Danıştay ile Yargıtay’da nöbetçi heyetler görev yapıyor. Peki, adli tatil ne zaman başlayacak?

Adliye Adli Tatil Ne Zaman 2024?

2024 yılı için adli tatil, her yıl olduğu gibi 20 Temmuz'da başladı. Özellikle adli mercilerde işi olanlar adli tatille birlikte "Adli tatil ne zaman bitecek kaç gün sürecek?" sorusunun cevabını araştırıyor. 31 Ağustos'ta sona erecek. Mahkemelerdeki işler 1 Eylül'de yeniden başlayacak.

Adli Tatilde Kimler İzinli?

Adli tatil boyunca, hakimler, savcılar ve adliye çalışanları izinli olarak kabul edilir. Ancak, icra mahkemeleri ve daireleri ile çalışanları bu uygulamadan muaf tutulur. Aynı şekilde, kanunlarda belirlenen bazı bölge idare mahkemeleri ve vergi daireleri de adli tatil kapsamı dışında kalır.

Hakim Ve Savcıların Tatili Ne Zaman Bitiyor?

Her yıl 20 Temmuz'da başlayan adli tatil, 31 Ağustos'ta sona erer. Bu, hakimler ve savcılar için resmi izin döneminin bitiş tarihidir.

Adli Tatilde Hangi Süreler İşlemeye Devam Eder?

Adli tatil süresince, yargılama işlemleri ile ilgili birçok süreç durdurulur ve süreler adli tatil boyunca işlemez. Bu durum, hukuki işlemler açısından belirli düzenlemeler gerektirir.

Adli Tatilde Görülen Davalar Hangileri?

Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;

1- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,

2- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,

3- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,

4- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

5- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,

6- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,

7- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,

8- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,

9- Çekişmesiz yargı işleri.