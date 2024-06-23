Bakan Tunç: UYAP sistemimiz dünyaya örnek olacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2000 yılında hayata geçirilen (Ulusal Yargı Ağı Sistemi) UYAP'ın bugün 2,1 milyon abonesinin bulunduğunu, 54 kurumla 175 entegrasyonu olduğunu ve e-Devlet'te de 28 alanda hizmet verdiğini belirtti.
UYAP ile özellikle yargıda yapay zekanın uygulanması noktasında çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Bakan Tunç, UYAP'ta; vatandaş, avukat, arabulucu, uzlaştırmacı, bilirkişi, kurum ve e-Satış portallarında hizmet verildiğini ifade etti.
'Avukat portalı 180 binin üzerinde kullanılıyor'
Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Avukat Portal Uygulaması, 10 Ekim 2008 tarihinden itibaren 180 bin 619 avukat tarafından kullanıldı.
Avukatların adli işlemlerini kolaylıkla takip edebilmeleri, duruşma ve keşiflere daha kolay katılabilmeleri ve bu suretle zaman kaybının önüne geçilmesi amacıyla geliştirilen ve bugün 71 bin 137 kullanıcısı olan CELSE Mobil Uygulaması ise 2018 yılı 5 Nisan Avukatlar Günü'nde avukatların kullanımına sunuldu.
Aynı amaçla kurulan Vatandaş Portal da hizmete başladığı tarihten itibaren 19 milyon 884 bin vatandaş tarafından kullanıldı. Vatandaş Portal bu sene 1 Ocak-14 Haziran tarihleri arasında ise 7 milyon 717 bin 392 vatandaş tarafından tercih edildi. Ayrıca e-Adalet Vatandaş Mobil Uygulaması ile vatandaşların taraf olarak kayıtlı oldukları dava dosyalarını takip edebilmeleri sağlandı.
Yine Adalet Bakanlığı mühendisleri tarafından geliştirilerek hayata geçirilen UYAP Mevzuat mobil uygulamasıyla hakim, savcı, avukat ve diğer yargı çalışanlarının mevzuat ve yüksek yargı kararlarına ulaşabilmesine olanak tanındı. İnternet üzerinden ücretsiz şekilde kullanılabilen ve tüm vatandaşların da erişimine açık olan uygulama, 67 bin 769 kez indirildi.