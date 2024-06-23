Bakan Tunç: UYAP sistemimiz dünyaya örnek olacak

"Alternatif çözüm yollarımız olan uzlaştırma ve arabuluculuk portalları da çok aktif kullanılıyor. Kullanıcı sayısı uzlaştırmada 378 bini, arabulculukta 329 bini aşmış durumda. e-Satış portalında ise kullanıcı sayısı 22 milyonu geçti. Türkiye Adalet Akademisinin Uzaktan Eğitim Portalı da yine Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce UYAP ortamına aktarılarak Akademi Portalı hayata geçirildi. 64 mesleki ve kişisel eğitimin yer aldığı portalda 3 milyon 610 bin kullanıcıya eğitim atandı. Hem vatandaşlarımız hem de yargı mensuplarımız, tüm UYAP portallarımızdan yoğun hizmet alıyorlar. Bu kapsamda UYAP dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi. UYAP'ın etkinliği, her geçen gün bakanlık mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek artıyor"