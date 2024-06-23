|
Gündem

Bakan Tunç: UYAP sistemimiz dünyaya örnek olacak

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ulusal Yargı Ağı Sisteminde (UYAP) son durumu paylaştı. Bakan Tunç, 'Güven veren ve erişilebilir adalet' çerçevesinde yargıda dijital dönüşüme büyük önem verdiklerini belirterek, "Bu kapsamda Ulusal Yargı Ağı Sistemimiz (UYAP) dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi" dedi.

14:04 - 23/06/2024 Pazar
DHA
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 2000 yılında hayata geçirilen (Ulusal Yargı Ağı Sistemi) UYAP'ın bugün 2,1 milyon abonesinin bulunduğunu, 54 kurumla 175 entegrasyonu olduğunu ve e-Devlet'te de 28 alanda hizmet verdiğini belirtti.


UYAP ile özellikle yargıda yapay zekanın uygulanması noktasında çalışmalar sürdürdüklerini kaydeden Bakan Tunç, UYAP'ta; vatandaş, avukat, arabulucu, uzlaştırmacı, bilirkişi, kurum ve e-Satış portallarında hizmet verildiğini ifade etti.


Yapay zeka ile desteklenen, bakanlık bünyesindeki mühendisler tarafından tamamen yerli yazılımlarla oluşturulan bu uygulamaların, yargı süreçlerinin kısalmasını ve adalete erişimin kolaylaşmasını sağlandığını vurgulayan Bakan Tunç, tüm portalların aktif kullanıldığını hatırlatarak,
"Alternatif çözüm yollarımız olan uzlaştırma ve arabuluculuk portalları da çok aktif kullanılıyor. Kullanıcı sayısı uzlaştırmada 378 bini, arabulculukta 329 bini aşmış durumda. e-Satış portalında ise kullanıcı sayısı 22 milyonu geçti. Türkiye Adalet Akademisinin Uzaktan Eğitim Portalı da yine Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Genel Müdürlüğünce UYAP ortamına aktarılarak Akademi Portalı hayata geçirildi. 64 mesleki ve kişisel eğitimin yer aldığı portalda 3 milyon 610 bin kullanıcıya eğitim atandı. Hem vatandaşlarımız hem de yargı mensuplarımız, tüm UYAP portallarımızdan yoğun hizmet alıyorlar. Bu kapsamda UYAP dünyaya örnek gösterilecek bir proje haline geldi. UYAP'ın etkinliği, her geçen gün bakanlık mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilerek artıyor"
ifadelerini kullandı.

'Avukat portalı 180 binin üzerinde kullanılıyor'

Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; Avukat Portal Uygulaması, 10 Ekim 2008 tarihinden itibaren 180 bin 619 avukat tarafından kullanıldı.


Avukatların adli işlemlerini kolaylıkla takip edebilmeleri, duruşma ve keşiflere daha kolay katılabilmeleri ve bu suretle zaman kaybının önüne geçilmesi amacıyla geliştirilen ve bugün 71 bin 137 kullanıcısı olan CELSE Mobil Uygulaması ise 2018 yılı 5 Nisan Avukatlar Günü'nde avukatların kullanımına sunuldu.


Aynı amaçla kurulan Vatandaş Portal da hizmete başladığı tarihten itibaren 19 milyon 884 bin vatandaş tarafından kullanıldı. Vatandaş Portal bu sene 1 Ocak-14 Haziran tarihleri arasında ise 7 milyon 717 bin 392 vatandaş tarafından tercih edildi. Ayrıca e-Adalet Vatandaş Mobil Uygulaması ile vatandaşların taraf olarak kayıtlı oldukları dava dosyalarını takip edebilmeleri sağlandı.


Yine Adalet Bakanlığı mühendisleri tarafından geliştirilerek hayata geçirilen UYAP Mevzuat mobil uygulamasıyla hakim, savcı, avukat ve diğer yargı çalışanlarının mevzuat ve yüksek yargı kararlarına ulaşabilmesine olanak tanındı. İnternet üzerinden ücretsiz şekilde kullanılabilen ve tüm vatandaşların da erişimine açık olan uygulama, 67 bin 769 kez indirildi.


#Adalet Bakanlığı
#Yılmaz Tunç
#UYAP
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Dul ve engelli aylıklarına temmuzda zam yapılacak mı? Dul ve yetim maaşı ne kadara olacak? Yüzde 25, 50, 75 hisse oranına göre maaş tablosu