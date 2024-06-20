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Dünya

ABD'nin devlet okullarında 'On Emir' posterleri asılacak: Dava açıldı

ABD'nin Louisiana eyaletindeki devlet okullarında sınıflara On Emir'in yazılı olduğu posterlerin asılmasını zorunlu kılan yasa kabul edildi.

15:08 - 20/06/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

Louisiana Valisi Jeff Landry, On Emir'in kolayca okunacak kadar büyük yazılarla devlet okullarındaki tüm sınıflara asılmasını gerektiren yasayı imzaladı.


On Emir'in "neredeyse 300 yıl boyunca ABD'de kamu eğitiminin önemli bir parçası olduğunu anlatan dört paragraflık bağlama uygun açıklamalarla" eşleştirilecek posterlerin 2025'e kadar sınıflara asılması bekleniyor.


Yasaya göre, posterlerin masrafı eyalet fonu yerine bağışlar aracılığıyla karşılanacak.

Karara karşı dava açılacak

Öte yandan, aralarında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) yer aldığı bazı kuruluşların ortak açıklamasında, bu yasanın çocukların eşit eğitim almasının önüne geçtiği ve farklı inançlardan öğrencilerin okullarda güvende hissetmemesine yol açacağı ifade edildi.


Açıklamada, bu karara karşı dava açılacağı bildirildi. On Emir, Hz. Musa'ya Sina Dağı'nda verilen ilk ilahi emirler olarak biliniyor.

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