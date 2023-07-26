Adli tatil, adliyelerin yaz tatili olarak adlandırılan ve her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta biten bir süredir. Barolar birliği tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi;

Adli tatil, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Adli tatil süresi” başlıklı 102. maddesinde düzenlendiği üzere 20 Temmuz 2023 tarihi itibarıyla başlamış olup, yeni Adli Yıl 1 Eylül 2023 tarihinde başlayacaktır. Bu kapsamda adli tatile tabi olan işlerde kanunun tayin ettiği sürelerin bitimi adli tatile (20 Temmuz-31 Ağustos) rastlamışsa bu süre;

Hukuk Muhakemeleri Kanunu uyarınca 1 hafta, İdari Yargılama Usulü Kanunu uyarınca 7 gün, Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca 3 gün uzamış sayılmaktadır. Adli tatilde görülecek iş ve davalar için ise ilgili kanunlarda öngörülen süreler aynı şekilde işlemeye devam edecektir.

Adli tatilde dava açılır mı, hangi davalar adli tatilde bakılır?

Adli tatilde mahkeme süreçleri nöbetçi mahkemeler ile devam eder. Ayrıca adli tatilde devam eden davalar da kanunlarla belirlenmiştir. İşte o davalar;

1- İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi,

2- Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işleri,

3- Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları,

4- Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

5- Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri,

6- İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar,

7- Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler,

8- Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler,

9- Çekişmesiz yargı işleri.

10- Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.

Adli tatilde, bu işlemlerin dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır. Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

Öte yandan tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.

Adli tatil nedir?

Adli tatil, adliyelerin yaz tatili olarak adlandırılan ve her yıl 20 Temmuz'da başlayıp 31 Ağustos'ta biten bir süredir. Bu süre zarfında adliyelerde duruşmalar ve diğer yargısal işler yapılmaz. Adli tatilin amacı, yargı mensuplarının dinlenmesi ve yeni adli yıla hazırlanmasıdır.

Adli tatilde bazı yargısal işler yapılmaya devam eder. Örneğin, tutukluluk incelemeleri, tutuklama talepleri, acil davalar ve infaz işlemleri yapılır. Ayrıca, adli tatilde de idari işlemler devam eder.

Adli tatil ne zaman bitecek?

Adli tatilin bitiş tarihi, her yıl 1 Eylül'dür. 1 Eylül'den itibaren adliyeler yeniden çalışmaya başlar.

Adliye mesai saatleri kaç?

Adliye çalışma saatleri 2023 yılında değişiklik göstermemiş olup, her yıl olduğu gibi bu yıl da sadece hafta içi 08.30 / 17.00 saatleri arasında hizmet verir.

Adliyeler hafta sonu açık mı?

Cumartesi ve Pazar günleri kapalıdır. Çalışma Saatleri resmi tatil günlerinde değişiklik gösterebilir.







