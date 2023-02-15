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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı Yunus Sezer'in hayatı

AFAD başkanı Yunus Sezer’dir. 11 Eylül 2021 tarih ve 2021/454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atandı. 2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başlayan Yunus Sezer, İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı ve Kırıkkale Valisi olarak görevlerde bulundu.

16:18 . 15/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
AFAD başkanı Yunus Sezer

AFAD başkanı Yunus Sezer

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı veya kısa adıyla AFAD, 29 Mayıs 2009 tarih ve 5902 sayılı Kanun'un 17 Haziran 2009'da Resmî Gazete'de yayımlanmasıyla; İçişleri Bakanlığı Sivil Savunma Genel Müdürlüğü (SSGM) ve Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Afet İşleri Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü (TAY) yerine kurulan afet ve acil durum yönetimi kurumudur. Kurum, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığına bağlı olarak çalışmaktadır. Afet öncesi hazırlık ve zarar azaltma, afet esnasında yapılacak müdahale ve afet sonrasındaki iyileştirme çalışmalarının yönetim ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, kurumun temel görev ve amacıdır.

Her ilde valiye bağlı İl Afet ve Acil Durum Müdürlükleri bulunmakla beraber 11 ilde bulunan Arama ve Kurtarma Birlik Müdürlükleri, bu kuruma bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedirler.

AFAD başkanı Yunus Sezer’dir.

Yunus Sezer kimdir?

10 Nisan 1978 tarihinde Erzurum/İspir ilçesinde dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Erzurum’da tamamladı. 2000 yılında Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Yunus Sezer hangi görevlerde bulundu?

2001 yılında Kaymakam adayı olarak mesleğe başladı. Daha sonra sırasıyla:

(Edirne) Lalapaşa Kaymakam Vekili,

(İzmir) Beydağ Kaymakam Vekili,

İngiltere’de yurtdışı stajı,

(Giresun) Alucra Kaymakamı,

(Sivas) Altınyayla Kaymakamı,

Siirt Vali Yardımcısı,

(Diyarbakır) Silvan Kaymakamı,

Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı,

Bakan Danışmanı,

İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı,

Kırıkkale Valisi, görevlerinde bulundu.

11 Eylül 2021 tarih ve 2021/454 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı olarak atandı. AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, evli ve 3 çocuk babası olup, iyi derecede İngilizce bilmektedir.

AFAD Başkanları


#Afad
#AFAD başkanı
#AFAD başkanı Yunus Sezer
36 dakika önce
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