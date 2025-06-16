Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), olası afet ve acil durumlarda halkın can güvenliğini sağlamak amacıyla Türkiye genelinde 31 bin yeni toplanma alanı belirlediğini duyurdu. Özellikle deprem riski taşıyan şehirlerde yaşayan vatandaşlar için büyük önem taşıyan bu alanlara, artık e-Devlet üzerinden harita destekli sistemle kolayca ulaşmak mümkün.

İstanbul’da 5 bin 577 ‘güvenli alan’ var

Türkiye genelinde belirlenen 31 bin toplanma alanının 5 bin 577’si İstanbul’da bulunuyor. Ancak bu alanların yeterliliği ve güvenliği tartışma konusu.

1999 Marmara Depremi sonrası İstanbul’da belirlenen yaklaşık 500 toplanma alanının büyük bölümü sonraki yıllarda imar projeleriyle ortadan kalktı. Yerlerine alışveriş merkezleri, rezidanslar ve lüks konut projeleri inşa edildi. Örneğin Şişli’deki Cevahir AVM, bir zamanlar afet toplanma alanı olarak belirlenmişti. Bugün bu listeye Zorlu AVM, Trump Towers, Forum İstanbul gibi yapılar da eklenmiş durumda.

Bu durum, sadece İstanbul’un merkezinde değil, nüfus olarak en kalabalık ilçelerden biri olan Esenyurt’ta da benzer bir tabloyu ortaya koyuyor. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’ndeki üç toplanma alanı zincir marketlerin önünde dar sokaklardan ibaret.

Uzmanlardan uyarı: Nitelikli alan kalmadı

Türkiye Mimarlar ve Mühendisler Odaları Birliği’ne (TMMOB) bağlı Şehir Plancıları Odası (ŞPO), İstanbul’daki toplanma alanlarının kapasite ve nitelik açısından yetersiz olduğunu vurguluyor. AFAD ve uluslararası standartlara göre nitelikli bir toplanma alanının; yaya olarak en fazla 15 dakikada ulaşılabilir olması, temiz su, tuvalet gibi altyapıya sahip bulunması, zemininde sıvılaşma riski taşımaması ve kamuya ait mülk üzerinde planlanması gerekiyor.

Ancak gelinen noktada İstanbul’da bırakın nitelikli toplanma alanlarını, insanların bir araya gelebileceği kamusal boş alanların bile eksik olduğu ifade ediliyor.

Şehir Plancıları Odası ayrıca 1999 depremi sonrası belirlenen yaklaşık 500 toplanma alanının 95’inin AVM’ye dönüştüğünü belirtiyor. Kamu yararı gözetilmeden yapılan bu dönüşümlerin, beklenen büyük İstanbul depremi sonrası iyileşme sürecini de zorlaştıracağı uyarısı yapılıyor.

AFAD güvenli toplanma alanı nasıl sorgulanır?

e-Devlet sistemine giriş yaptıktan sonra:

Arama kısmına "Toplanma Alanı Sorgulama" yazın.

AFAD’ın sunduğu hizmeti seçin.

Konumunuza izin verin veya yaşadığınız bölgeyi manuel olarak işaretleyin.

Karşınıza çıkan haritada size en yakın 3 toplanma alanı, tüm detaylarıyla görüntülenecektir.

Sorgulama ekranında konumunuzu işaretledikten sonra, sistem size en yakın toplanma alanlarının isimlerini, adreslerini, koordinatlarını ve harita üzerindeki yerlerini detaylı şekilde sunuyor. Bu sayede olası bir afet durumunda nereye gitmeniz gerektiğini önceden öğrenmiş oluyorsunuz.

Sorgulama ekranında her toplanma alanı için:

Adres bilgisi Harita üzerinde konumu Koordinat bilgileri Erişim kolaylığı gibi detaylar yer almaktadır.

Toplanma Alanı Nedir, Ne İşe Yarar?

Toplanma alanları, olası bir deprem, sel, yangın veya başka bir afet durumunda, insanların geçici olarak bir araya gelerek güvenli bir şekilde bekleyebileceği, açık ve sağlam zeminli alanlardır. Bu alanlar:

Binalardan uzak, geniş açık alanlar olarak belirlenir.

İlk yardım ve yardım ekiplerinin hızlı erişimine olanak sağlar.

Afet sonrası kayıpların azaltılması ve bilgi paylaşımının kolaylaştırılması açısından kritik rol oynar.







