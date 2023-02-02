24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen Türkiye genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi ardından yeni dönem için seçim hazırlıkları başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Buna göre 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.