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Afyonkarahisar seçim sonuçları
24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen Türkiye genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi ardından yeni dönem için seçim hazırlıkları başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Buna göre 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.
Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar’da oyların yüzde 68’ini alırken, Muharrem İnce ise oyların yüzde 18,9’u aldı. Meral Akşener ise yüzde 11.7, Temel Karamollaoğlu da yüzde 0,9 oy oranına sahip oldu.
Cumhur İttifakı Afyonkarahisar’da oyların % 69,3’ünü alarak ilde 4 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 28,9’unu alar 2 milletvekili çıkardı.
AK Parti’nin adayı Mehmet Zeyrek oyların % 42,96’sını alırken, İYİ Parti adayı Mahmut Koçak ise oyların % 39,7’sini aldı.