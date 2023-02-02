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Afyonkarahisar cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve yerel seçim sonuçları

2023 Türkiye cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim tarih belli oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim tarihi olarak 14 Mayıs Pazar gününü açıkladı. Seçim takvimi neredeyse netleşti ancak Cumhur İttifakı’nın karşında Millet İttifakı henüz bir aday çıkaramadı. Hem genel hem yerel seçim sonuçları zaman zaman araştırılıyor. Bu haberimizde Afyonkarahisar seçim sonuçlarını ele alacağız. Peki Afyonkarahisar Cumhurbaşkanlığı seçim sonucu ne oldu? Afyon yerel seçim sonuçları hangi parti ne kadar oy aldı, kim kazandı? İşte 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları ile 2019 yerel seçim Afyonarahisar sonuçları.

14:26 . 2/02/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Afyonkarahisar seçim sonuçları

Afyonkarahisar seçim sonuçları

24 Haziran 2018’de gerçekleştirilen Türkiye genel seçimleri ve cumhurbaşkanlığı seçimi ardından yeni dönem için seçim hazırlıkları başladı. 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçim tarihi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Buna göre 2023 seçimleri 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek.

2018 seçimi oy pusulası

Afyonkarahisar 2018 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları

Recep Tayyip Erdoğan Afyonkarahisar’da oyların yüzde 68’ini alırken, Muharrem İnce ise oyların yüzde 18,9’u aldı. Meral Akşener ise yüzde 11.7, Temel Karamollaoğlu da yüzde 0,9 oy oranına sahip oldu.

Afyonkarahisar 2018 milletvekili genel seçim sonuçları

Cumhur İttifakı Afyonkarahisar’da oyların % 69,3’ünü alarak ilde 4 milletvekili çıkardı. Millet İttifakı ise oyların yüzde 28,9’unu alar 2 milletvekili çıkardı.

Afyon 2018 milletvekili seçim sonuçları

  • AK Parti %55,4
  • CHP % 14,5
  • MHP %14
  • İYİ Parti % 13,4

Afyonkarahisar 2019 yerel seçim sonuçları

AK Parti’nin adayı Mehmet Zeyrek oyların % 42,96’sını alırken, İYİ Parti adayı Mahmut Koçak ise oyların % 39,7’sini aldı.

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi seçim sonuçları

  • AK Parti % 44,75
  • MHP % 21,69
  • İYİ Parti % 15,65
  • CHP % 11.97
  • BBP % 2,98


#Afyonkarahisar
#afyonkarahisar seçim sonuçları
#afyonkarahisar cumhurbaşkanlığı seçimi sonucu
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Afyonkarahisar cumhurbaşkanlığı, milletvekili ve yerel seçim sonuçları
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