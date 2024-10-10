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Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı?

13:1410/10/2024, Perşembe
G: 10/10/2024, Perşembe
Yeni Şafak
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Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı yattı mı, ne zaman yatacak?
Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı yattı mı, ne zaman yatacak?

Aile Destek Programı'nda son ödemeler için süreç devam ediyor. Normal şartlarda Temmuz ayında sona ermesi planlanan program, sene sonuna kadar uzatıldı. Vatandaşlar ise Ekim ayı ödemelerine odaklanmış durumda ve Aile Destek Ödemeleri Ekim ayı yattı mı, ne zaman hesaba yatacak? sorularına yanıt arıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı kapsamında Ekim ayı ödemelerinin yapılacağı tarihi açıkladı. Peki, Aile Destek Ödemeleri hesaba geçti mi? Türkiye Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak?

Ekim ayı Aile Destek ödemelerinin yapılacağı tarih, hak sahibi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Göktaş, Ekim ayı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Bu açıklama sonrası, Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba geçecek? sorularına da yanıt bulunmuş oldu. Ödemelerin belirlenen tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Aile Destek Ödemeleri yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün (10 Ekim 2024) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar TL ödeme yapılacağını açıkladı. Bu desteklerin, hanelerin ekonomik durumlarını iyileştirmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ödemelerin zamanında yapılması, ailelerin geçimlerini sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 'Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet' anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını belirten Bakan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını ifade etti. Hayata geçirdikleri projelerle ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar TL ödeme yapacağız" dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte hanelere toplam 99,6 milyar TL destek sağladıklarını belirterek, gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının söyledi. Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile destek ödemesi ne kadar?

  • Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuru sahiplerine her ay 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihte hesaplara yatırılan ödemeler eğitim, sağlık, barınma gibi farklı alanları kapsıyor. e-devlet üzerinden başvuruları olumlu olan hak sahiplerine verilen aile destek yardımı genellikle ay ortasında ödeniyor.
2000-2008 arası SGK girişi olanlar dikkat! EYT sonrası erken emeklilik talebi artıyor: Kademeli emeklilik şartları yaş, prim, yıl tablosu...

2000-2008 yılları arasında SGK'ya sigorta girişi yapmış olanlar, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak bilinen grup içerisinde yer alıyor. Emeklilik sisteminin değişecek olması nedeniyle kademeli emeklilik için beklentiler yoğunlaştı. 1999 sonrası SSK sigorta girişi olanlara erken emeklilik son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Kademeli emeklilik, emeklilik sisteminin değişmesine yönelik açıklamalar sonrası en çok konuşulan emeklilik sistemlerinden biri haline geldi. 1999 sonrası sigorta girişi olanlara kademeli emeklilik, emeklilik yaşının ve şartlarının değişkenlik gösterdiği bir sistemdir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada kademeli emeklilik ve staj sigortası ile ilgili son durumu paylaştı. Peki kademeli emeklilik ile ilgili son durum nedir? Çıkacak mı? İşte 2000-2008 arası SGK girişi olanlar için kademeli erken emeklilik tablosu:


#Aile Destek Ödemeleri
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş
#Türkiye Aile Destek Programı

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