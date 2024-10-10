Ekim ayı Aile Destek ödemelerinin yapılacağı tarih, hak sahibi vatandaşlar tarafından merakla bekleniyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemeleriyle ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakan Göktaş, Ekim ayı ödemelerinin hesaplara yatırılacağı tarihi duyurdu. Bu açıklama sonrası, Aile Destek Ödemeleri yattı mı, ne zaman hesaba geçecek? sorularına da yanıt bulunmuş oldu. Ödemelerin belirlenen tarihlerde hak sahiplerinin hesaplarına aktarılacağı belirtildi.

Aile Destek Ödemeleri yattı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı ödemelerinin bugün (10 Ekim 2024) itibarıyla hesaplara yatırılmaya başlandığını duyurdu. Bakan Göktaş, ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar TL ödeme yapılacağını açıkladı. Bu desteklerin, hanelerin ekonomik durumlarını iyileştirmeye ve ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ödemelerin zamanında yapılması, ailelerin geçimlerini sağlamalarına yardımcı olmayı hedefliyor.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaptığı yazılı açıklamada, 'Kimseyi geride bırakmayan bir sosyal hizmet' anlayışıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımları sürdürdüklerini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye Aile Destek Programı uygulamasının bu yılın sonuna kadar uzatıldığını belirten Bakan Göktaş, program kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını ifade etti. Hayata geçirdikleri projelerle ihtiyaç sahibi hanelerin yanında olmaya devam edeceklerini aktaran Bakan Göktaş, "Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini, bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. Bu doğrultuda ihtiyaç sahibi hanelere bu ay toplam 3,7 milyar TL ödeme yapacağız" dedi.

Bakan Göktaş, Türkiye Aile Destek Programı’nda bu ayki ödemeyle birlikte hanelere toplam 99,6 milyar TL destek sağladıklarını belirterek, gelişen ve değişen hayat koşullarını göz önünde bulundurarak sosyal yardım programlarının etkinliğini artırdıklarının söyledi. Bakan Göktaş, "Bu kapsamda sosyal yardımlarımızı bütüncül bir şekilde uyguluyoruz. Vatandaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmadan eşit ve adil hizmet prensibiyle toplumun tüm kesimlerine arz odaklı ve erişilebilir hizmet ağımız ile ulaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile destek ödemesi ne kadar?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başvuru sahiplerine her ay 850 ile 1250-TL arasında değişen tutarlarda olmak üzere en fazla 12 ay süreyle Aile Destek Programı ödemesi gerçekleştirilecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay belirli tarihte hesaplara yatırılan ödemeler eğitim, sağlık, barınma gibi farklı alanları kapsıyor. e-devlet üzerinden başvuruları olumlu olan hak sahiplerine verilen aile destek yardımı genellikle ay ortasında ödeniyor.



