ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM YAPILACAK? BEKLENTİSİ VE TAHMİNLERİ

2025 asgari ücret zam oranı ise henüz kesinleşmemiş olup, ekonomik göstergeler, enflasyon oranı ve işveren temsilcilerinin görüşleri doğrultusunda belirlenecektir. Net asgari ücret ise, vergiler ve diğer kesintiler düşüldükten sonra çalışanın eline geçen tutardır. 2025 asgari ücret zammı ile birlikte net asgari ücret de artacaktır. Ancak, bu artışın yaşam maliyetleri karşısındaki etkisi, zam oranının yanı sıra enflasyon oranına da bağlı olacaktır.

2025 asgari ücret beklentileri, Orta Vadeli Program (OVP) çerçevesinde yıl sonu enflasyon beklentilerine göre şekillenmeye başladı. 2025 asgari ücreti toplantı tarihi yalaşırken, yaklaşık 8 milyon asgari ücretli çalışanı yakından ilgilendiren 2025 Ocak ayı asgari ücret tablosu, son dönemde paylaşılan ekonomik veriler ve zam oranlarıyla gündemde. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? 2025 asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? İşte asgari ücret zammı son dakika gelişmesi.















