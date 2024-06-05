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Ajet'ten yüzde 20 indirimli uçak bileti: İşte başvuru tarihi ve şartları

AJet, yurt dışına yapılan seferlerde indirim fırsatı sunuyor. Ajet Türkiye, yurt dışı destinasyonlara yönelik indirim kampanyası başlattı. Biletler vergiler ve harçlar dahil ücret üzerinden yüzde 20 indirimle satılacak. Peki ucuz bilet kampanyası ne zaman başlıyor ve ne zaman sona eriyor? İndirim hangi tarihler arasındaki uçuşlar için geçerli? Kampanyadan yararlanmak için herhangi bir özel şart var mı?

10:27 - 5/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 10:29 - 5/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ajet indirimli uçak bileti
Ajet indirimli uçak bileti

Ajet Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) çıkışlı yurt dışı varışlı ve yurt dışı çıkışlı Türkiye (Kuzey Kıbrıs dahil) varışlı gidiş-dönüş, direkt veya yurt içi aktarmalı uçuşları kapsayan kampanyasını duyurdu.

Ajet ucuz bilet kampanyası ne zaman?

5-7 Haziran 2024 tarihinde alınan biletlerle 5 Haziran-26 Ekim arasında seyahat gerçekleştirilecek. Biletler vergiler ve harçlar dahil ücret üzerinden yüzde 20 indirimle satılacak.

Ajet yüzde 20 indirimli uçak bileti hangi ülkelere var?

Kampanya yurt dışı noktaları Almanya, Avusturya, Azerbaycan, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri, Birleşik Krallık, Bosna-Hersek, Danimarka, Fransa, Gürcistan, Hollanda, Irak, İtalya, Kosova, Lübnan, Macaristan, İsveç, İsviçre ve Sırbistan ülkelerini kapsayacak.

Kampanyadan aynı rezervasyon kaç kişi yararlanacak?

Kampanya aynı rezervasyon kaydında en az 3, en fazla 9 kişi bulunması koşulunda geçerli olacak.


#Ajet
#Ajet ucuz bilet kampanyası
#İndirimli uçak biletleri
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