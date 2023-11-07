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Belediye başkan aday başvurusu ne zaman başlayacak? AK Parti yerel seçim startını verdi

Türkiye 31 Mart 2024 Pazar günü yerel seçimler için sandık başına gidecek. YSK, belediye seçim takvimini 1 Ocak itibariyle başlatacak. Belediye başkan aday adaylığı için başvuruda bulunma isteyenler AK Parti belediye başkan adayı başvurusu ne zaman? sorusunu sormaya başladı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, belediye başkan adayı başvuru takvimine ilişkin konuştu.

17:34 - 7/11/2023 Salı
Güncelleme: 17:52 - 7/11/2023 Salı
Yeni Şafak
2024 yerel seçimleri AK Parti belediye başkan aday adaylığı başvurusu

2024 yerel seçimleri AK Parti belediye başkan aday adaylığı başvurusu

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı sonrasında açıklamalarda bulundu. 31 Mart
takvimine ilişkin de konuşan Ömer Çelik, Seçim İşleri Genel Başkanlığına seçim için yetkinin verildiğini açıkladı.

AK Parti belediye başkan adayı başvurusu ne zaman?

Ömer Çelik, yerel seçim takvimine ilişkin “Seçim işleri başkanlığımız
takvimi için yetki istemiştir. Yetki verilmiştir. Takvimin nasıl işleyeceğine dair çalışmalar tamamlanıp paylaşılacaktır. Bu yetkilerin verilmesi ile seçim takvimi başlamıştır. Adayların ne zaman başvuracağına dair bir iki gün için kamuoyu ile paylaşılacaktır.” dedi.

AK Parti belediye başkan adaylık başvurusu nasıl yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından tarihler kamuoyuna duyurulacak. Kasım ayı içinde adaylık başvurularının alınması bekleniyor. Önce 2024 yerel seçimleri belediye başkan adayları başvuru yapacak, ardından temayül yoklaması başlatılacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yerel seçime hazırlık sürecinde de teknolojinin imkanlarından faydalanılacak. Aday müracaatları çevrim içi yapılabilecek. Temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanılacak.

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#AK Parti
#AK Parti belediye başkan adaylığı başvurusu
#yerel seçim 2024
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