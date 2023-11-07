2024 yerel seçimleri AK Parti belediye başkan aday adaylığı başvurusu
AK Parti belediye başkan adayı başvurusu ne zaman?
AK Parti belediye başkan adaylık başvurusu nasıl yapılacak?
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayının ardından tarihler kamuoyuna duyurulacak. Kasım ayı içinde adaylık başvurularının alınması bekleniyor. Önce 2024 yerel seçimleri belediye başkan adayları başvuru yapacak, ardından temayül yoklaması başlatılacak.
Cumhurbaşkanlığı seçiminde olduğu gibi yerel seçime hazırlık sürecinde de teknolojinin imkanlarından faydalanılacak. Aday müracaatları çevrim içi yapılabilecek. Temayül yoklamalarında da dijital sistemden yararlanılacak.