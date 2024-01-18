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AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda 31 Mart 2024'te yapılacak mahalli idareler seçimi için partisinin belediye başkan adaylarını açıkladı. 31 Mart seçimlerinde AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş oldu. Alinur Aktaş kimdir, kaç yaşında ve nerelidir? İşte Alinur Aktaş hakkında merak edilenler....

15:53 - 18/01/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Alinur Aktaş
Alinur Aktaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'de 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı. AK Parti'nin Bursa için Alinur Aktaş'ı aday olarak gösterdi. Bu gelişmenin ardından Alinur Aktaş hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki, Alinur Aktaş kimdir?

AK Parti Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Alinur Aktaş oldu

AK Parti'nin Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Alinur Aktaş oldu.

Alinur Aktaş Kimdir?

Alinur Aktaş, 25 Ekim 1970 yılında Bursa'nın İnegöl ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise tahsilini İnegöl'de tamamladıktan sonra Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işletme bölümünden mezun oldu.

Uzun yıllar İnegöl mobilya sanayisinde özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptı. Adalet ve Kalkınma Partisi Kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak siyasete atıldı.

28 Mart 2004 seçimlerinde İnegöl Belediye Başkanlığı görevine seçildi. İnegöl AVM, Yeni Pazaryeri, İnegöl TOKİ Konutları, İnegöl Mobilya Organize Sanayi Bölgesi, İnegöl Kent Müzesi gibi birçok yenilik Alinur Aktaş döneminde İnegöl kentine kazandırılmış; İnegöl, Güney Marmara'nın ikinci büyük kenti olmuştur.

Recep Altepe'nin istifa etmesi üzerine Belediye meclisinde yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı oldu.

Evli ve iki çocuk babası olan Alinur Aktaş, İngilizce bilmektedir.



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#alinur aktaş
1 gün önce
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