Yaklaşan 2024 yerel seçimler öncesi AK Parti'nin İstanbul'un ilçelerinde aday göstereceği isimler merak ediliyor. Büyükşehir ve illerde belediye başkan adaylarını açıklayan AK Parti, İstanbul'un ilçe belediye başkan adaylarını duyuruyor. Fatih AK Parti adayı kim oldu?

2009-2014 döneminde İBB Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekilliği görevini yürüten Turan, 18 Nisan 2014'te Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığına atandı. Turan, Türkiye'nin dört bir yanında tamamı 6 kat veya daha az katlı olmak üzere 200 binin üzerinde konut inşa edilmesine öncülük etti. 31 Mart 2019'da yapılan seçimlerde Fatih Belediye Başkanı seçilen Turan, evli ve dört çocuk babası.