Son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ne kadar oy alıyor, oran yüzde kaç?
Türkiye seçime gidiyor. Sayılı günlerin kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, siyaset arenasında heyecan arttı. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı onca krizlerin ardından adayı belirleyerek Kemal Kılıçdaroğlu ismini duyurdu. 100 bin imza sınırını geçen isimlerden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ATA İttifakı adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında yer alacak. Seçime günler kala siyasi partiler de kendi içlerinde seçime yönelik anketler yaptırmaya devam ediyor.