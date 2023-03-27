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AK Parti'nin masasındaki son anket sonuçları canlı yayında açıklandı

14 Mayıs 2023 seçimleri için takvim işliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı için yarışacak. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, AK Parti'nin yaptırdığı son anketi açıkladı. Son anket sonuçlarına göre Cumhur İttifakı adayı Cumhurbaşkanı Erdoğan açık ara önde ipi göğüslüyor. İşte AK Parti’nin yaptırdığı anket sonuçları.

12:41 . 27/03/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ne kadar oy alıyor, oran yüzde kaç?

Son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti ne kadar oy alıyor, oran yüzde kaç?

Türkiye seçime gidiyor. Sayılı günlerin kaldığı Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken, siyaset arenasında heyecan arttı. Cumhur İttifakı'nın adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olarak açıklanırken, Millet İttifakı onca krizlerin ardından adayı belirleyerek Kemal Kılıçdaroğlu ismini duyurdu. 100 bin imza sınırını geçen isimlerden Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile ATA İttifakı adayı Sinan Oğan cumhurbaşkanlığı seçimi yarışında yer alacak. Seçime günler kala siyasi partiler de kendi içlerinde seçime yönelik anketler yaptırmaya devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı yüzde kaç?

Son anket sonuçları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, katıldığı bir televizyon programında
AK Parti
'nin yaptırdığı
son anketi
açıkladı. Ali İhsan Yavuz, son anket sonuçları çerçevesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oy oranına ilişkin, “
Ben gün geçtikçe Cumhurbaşkanımıza olan teveccühün biraz daha artmaya devam ettiğini görüyorum. Ve en son bizim Ar-Ge başkanlığımızın yapmış olduğu ankete göre yüzde 53'leri yakalayan bir tablonun olduğunu görüyorum. Daha da artabileceğini öngörüyorum açıkçası
.” diye konuştu.
AK Parti ne kadar oy alıyor? Son anket sonuçları AK Parti oy oranı

AK Parti’nin oy oranı yüzde kaç?

Ali İhsan Yavuz, AK Parti’nin oy oranına ilişkin de, “Partimize dönük teveccühün ise elbette daha aşağıda olan rakamları da gördüm. Ama yine
son ankette yüzde 41'leri yakalayan bir tablonun olduğunu, yine artış eğiliminin devam ettiğini gördüm
. Buradan baktığımda 'bıçak sırtı' değil. Ama her seçim zordur. Yeni kombinasyonlar var. Elbette ittifak içinde partiler değişiyor. Daha değişecek çok şey var.” dedi.


#ak parti
#cumhurbaşkanı erdoğan oy oranı
#2023 seçimleri
#son anket sonuçları
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