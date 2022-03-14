​Akaryakıta indirim geliyor! LPG, motorin ve benzin fiyatları ne kadar oldu?

Brent petrol fiyatının 127 dolardan 110 dolara düşmesi benzine indirim mi geliyor sorularını akıllara getirdi. Motorin, benzin ve LPG fiyatlarına indirim gelecek mi?

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Benzin ve motorine gelen zam iptal edildi!

EPGİS tarafından yayınlanan açıklamaya göre, benzin ve motorine gelen zam iptal edildi. 9 Mart Çarşamba günü Motorinin litre fiyatına 2.25, benzinin litre fiyatına ise 0.79 TL zam geleceği duyurulmuştu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada "Akaryakıt Ürünlerinde Fiyat Değişim İptali

10/03/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere;

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Benzinde 0,79

Motorinde 2,25 TL/LT

olarak yapılan zamlar ürün fiyatlarının bugün büyük oranlı düşüş göstermesi doğrultusunda kaynağından iptal edilmiştir" denildi.