Aksaray'da Ramazan ayı boyunca oruç tutanların merak edeceği iftar saatleri belli oldu. Mübarek Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. Ramazan ayı Müslümanlar için iftar saatlerinin bekleyeceği heyecan dolu olacak. Aksaray akşam ezanı, akşam namazı ve Aksaray namaz vakitleri haberimizde.

Aksaray iftar saati kaçta, ezan kaçta okunacak?

Aksaray imsak, sahur ve iftar vakitleri on bir ayın sultanı Ramazan ayının giriyor olması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Diyanet tarafından hazırlanan 2024 Aksaray namaz vakitleri ve Aksaray imsakiyesinin tamamına haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Ramazan ne zaman, hangi gün başlıyor 2024?

Bu yıl Ramazan ayı, 11 Mart Pazartesi günü başlayacak ve 9 Nisan Salı günü sona erecek. İlk gün olan Pazartesi, Müslümanlar için iftar saatlerini bekleyeceği heyecan dolu bir gün olacak. Oruç ibadeti, 9 Nisan Salı gününe kadar devam edecek, bu süre içinde Müslümanlar tuttukları oruçlarla manevi bir arınma sürecinden geçecekler.

İlk iftar ne zaman 2024?

2024 yılının Ramazan ayının ilk teravih namazı 10 Mart Pazar günü, yatsı namazını müteakiben camilerde kılınacak.

Ardından ramazanın ilk orucu için gece sahura kalkılacak ve ertesi gün ilk iftar yapılacak.

Aksaray'da ilk iftar saat kaçta 2024?

Aksaray'da Ramazan ayının ilk iftarı, 11 Mart Pazartesi günü saat 18:54'de akşam ezanının okunmasıyla birlikte gerçekleşecek. Bu zaman diliminde ilk oruç da açılmış olacak.

Aksaray'da ilk teravih namazı ne zaman 2024?

Aksaray'da 10 Mart Pazar günü yatsı ezanı 20:09'da okunacak. Buna göre; teravih namazı da yatsı namazının farzının ardından kılınmaya başlanacak.

Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün 2024?

2024 yılında Ramazan Bayramı 10 Nisan Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan Cuma günü sona erecek.

Ramazan Bayramı'nın önemli günleri:

9 Nisan Salı: Ramazan Bayramı Arefe Günü (yarım gün tatil)

10 Nisan Çarşamba: Ramazan Bayramı'nın 1. Günü

11 Nisan Perşembe: Ramazan Bayramı'nın 2. Günü

12 Nisan Cuma: Ramazan Bayramı'nın 3. Günü

Aksaray'ın Tarihi

Aksaray, tarih boyunca çeşitli medeniyetlere ev sahipliği yapmış olan bir şehirdir. Antik çağlardan itibaren Hititler, Frigler, Persler, Romalılar ve Bizanslılar gibi çeşitli medeniyetlerin izlerini taşır. Ortaçağ'da Selçuklu ve Osmanlı İmparatorlukları döneminde de önemli bir yerleşim merkezi olmuştur.

Aksaray'ın Coğrafi Konumu

Aksaray, Türkiye'nin İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan bir şehirdir. Konya, Nevşehir, Niğde ve Kırşehir gibi şehirlerle komşudur. Aksaray, tarihi İpek Yolu üzerinde bulunması nedeniyle stratejik bir konuma sahiptir.

Aksaray'ın Nüfusu

Aksaray, Türkiye'nin önemli illerinden biri olmasına rağmen nüfusu diğer büyük şehirlere göre daha azdır. 2022 itibarıyla nüfusu 300 bin civarındadır. Şehir, tarım, hayvancılık, sanayi ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet göstermektedir.

Aksaray'ın Posta Kodu

Aksaray'ın posta kodları, şehrin farklı ilçelerine ve semtlerine göre değişiklik gösterir. Örneğin, Merkez ilçesinin posta kodu 681XX iken, Gülağaç ilçesinin posta kodu 688XX'dir. Aksaray'ın farklı bölgeleri ve mahalleleri için özel posta kodları bulunmaktadır.







