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Aksaray seçim sonuçları: Cumhurbaşkanı, milletvekili ve yerel seçim sonucu oy oranları

Türkiye'de 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanlığı seçimi ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gidilecek. 27 Nisan itibariyle oylarını kullanmaya başlayan yurt dışı seçmenler sandıklara yoğun ilgi gösteriyor. 2023 seçimleri için Aksaray’da 296.182 seçmen 970 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Aksaray 4 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, son seçim olan 2018 seçimlerinde Aksaray’da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Aksaray milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Aksaray seçim sonuçlarına göre Cumhurbaşkanı adaylarının ve AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları.

14:12 . 4/05/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Aksaray seçim sonuçları

Aksaray seçim sonuçları

Yüksek Seçim Kurulu tarafından duyurulan seçim takvimi işlemeye devam ediyor. YSK Başkanı Ahmet Yener yaptığı bilgilendirmede seçimlerde oy kullanacak seçmen sayısının yurt içinde 60 milyon 843, yurt dışında ise 3 milyon 416 bin 98 seçmen olduğunu duyurdu. Şırnak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerine ilişkin anlık sonuçları ile Türkiye geneli seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer alacak. 2018'de yapılan seçimde 4 milletvekili çıkarabilen Aksaray ilinin 2 milletvekili AK Parti’ye, 1 milletvekili MHP’ye gitti, 1 milletvekili ise İyi Parti'ye aitti. Bu seçime katılım %86,93 oranlarında gerçekleşmişti. Peki Aksaray 2018 seçim sonucu ne? Aksaray önceki Cumhurbaşkanlığı seçimi hangi parti kazandı? Aksaray AK PARTİ, CHP, MHP, İYİ Parti seçim sonucu, partilerin oy oranları.

2023 seçimleri Aksaray seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Aksaray cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçları YSK'nın yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte bu sayfada anlık olarak açıklanacaktır. 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılan seçimlerin ardından seçilecek olan 28. Dönem Aksaray milletvekilleri burada yer alacaktır.

Aksaray Cumhurbaşkanı seçim sonuçları (2018)

2018 Aksaray cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 76,2’sini alırken, Aksaray Cumhurbaşkanı seçim sonucuna göre Muharreme İnce oyların yüzde 14,2’sini aldı. Meral Akşener ise oyların yüzde 8,1’ini, Temel Karamollaoğlu oyların yüzde 0,8’ini, Selahattin Demirtaş da oyların yüzde 0,6’sını, Doğu Perinçek ise oyların yüzde 0,1’ini aldı.

Aksaray milletvekili genel seçim sonuçları (2018)

Aksaray Cumhur İttifakı oy oranı % 76,7 olurken, AK Parti 2, MHP 1 milletvekili çıkardı. Millete İttifakı Aksaray oy oranı yüzde 21,3’ünü aldı. İYİ Parti Aksaray’da 1 milletvekili çıkardı.

Aksaray’da kazanan milletvekilleri isim listesi

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre, Aksaray milletvekilleri şunlardır:

  1. İlknur İnceöz (AK Parti)
  2. Cengiz Aydoğdu (AK Parti)
  3. Ramazan Kaşlı (MHP)
  4. Ayhan Erel (İYİ Parti)

Aksaray’da hangi parti ne kadar oy aldı? Aksaray’da hangi parti kazandı?

Aksaray 2018 milletvekili genel seçim sonuçlarına göre, partilerin aldıkları oy oranları şu şekilde:

  1. AK Parti % 56,1
  2. MHP % 20,5
  3. İYİ Parti % 10,5
  4. CHP % 9,9
  5. HDP % 1,3

Aksaray seçim sonuçları (2019 belediye seçim sonuçları)

AK Parti Aksaray Belediye başkan adayı Evren Dinçer oyların % 40,47’sini alırken, MHP adayı Sefer Alkan ise oyların % 39,37’sini aldı.

Şu anda AK PARTİ MHP CHP HDP İP TİP partilerin kaç milletvekili var?

24 Haziran 2018 milletvekili seçim sonuçlarına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partilerin sandalye sayıları:

ADALET VE KALKINMA PARTİSİ 285

CUMHURİYET HALK PARTİSİ 134

HALKLARIN DEMOKRATİK PARTİSİ 56

MİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİ 48

İYİ PARTİ 36

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ 4

BAĞIMSIZ MİLLETVEKİLİ 4

DEMOKRAT PARTİ 2

MEMLEKET PARTİSİ 2

SAADET PARTİSİ 1

YENİLİK PARTİSİ 1

ZAFER PARTİSİ 1

BÜYÜK BİRLİK PARTİSİ 1

DEMOKRASİ VE ATILIM PARTİSİ 1

DEMOKRATİK BÖLGELER PARTİSİ 1

Cumhurbaşkanı seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan % 52,6, Muharrem İnce % 30.6, Selahattin Demirtaş %8.4, Meral Akşener % 7.3, Temel Karamollaoğlu % 0.9, Doğu Perinçek % 0.2 oranında oy aldı.

Milletvekili seçim sonuçları Türkiye geneli (24 Haziran 2018)

24 Haziran 2018 Pazar günü yapılan 27. dönem milletvekili seçim sonuçlarına göre, AK Parti % 42.6, CHP % 22.6, HDP % 11.7, MHP % 11.1, İYİ Parti % 10 oranında oy aldı. Milletvekili seçim sonuçlarına göre AK Parti 295, CHP 146, HDP 67, MHP 49, İYİ Parti 43 milletvekili kazandı.

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