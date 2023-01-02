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İÜ AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı! aksis.istanbul.edu.tr sonuç sorgulama ekranı

AUZEF final sınavı sonuçları açıklandı. Üniversite eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 24-25 Aralık 2022 tarihinde güz dönemi final (bitirme) sınavlarına katılım sağladı. Peki, AUZEF final sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte AUZEF AKSİS üzerinden sonuç sorgulama ekranı...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
AKSİS SONUÇ EKRANI: AUZEF bitirme (final) sonuçları açıklandı! İÜ AUZEF sonuçları nasıl öğrenilir?
AUZEF sonuç

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tarafından 24-25 Aralık 2022 tarihinde gerçekleşen güz dönemi final (bitirme) sınavları sonuçları açıklandı. Bu noktada AUZEF sınav sonuç sorgulama ekranı araştırılıyor. Bunun yanında harf notları henüz açıklanmazken, öğrenciler AUZEF harf notları ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor.

AUZEF FİNAL SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı bitirme (final) sınav sonuçları açıklandı.

AUZEF FİNAL SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

AUZEF sınav sonuçlarına "http://esinav.istanbul.edu.tr" adresinden erişim sağlayabilirsiniz. Sonuçları AKSİS kullanıcı adı ve şifreniz ile görüntüleyebilirsiniz.

AUZEF FİNAL SINAVI HARF NOTLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bitirme (final) sınav sonucuna ait harf notları 10 Ocak 2023 tarihinde aksis.istanbul.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Sınav Değerlendirme

Açıköğretim programlarında dört (4) yanlış cevap, bir (1) doğru cevabı eksiltmektedir. (Yapılan her yanlış cevap için alınan toplam puandan 1,25 puan düşülmektedir.) Uzaktan öğretim programlarında başarı notu, hesaplama farklılığı nedeniyle bu kural uygulanmamaktadır.

Ara/vize sınav sonuçlarının değerlendirmeye etki oranı %30, bitirme/telafi sınavının ise %70’tir.

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