Al Hilal Riyadh - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında Neymar’lı Al Hilal Riyadh evinde Al Riyadh’ı konuk ediyor. Karşılaşma bugün saat 21.00’de yayınlanacak. 3. randevuya çıkacak iki takım arasında daha önce kazanan çıkmadı ve iki maç 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Riyadh maçı hangi kanalda yayınlanacak, Neymar oynayacak mı? İşte detaylar.
AL HİLAL RİYADH - AL RİYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
AL HİLAL RİYADH - AL RİYADH CANLI SKOR
AL HİLAL RİYADH - AL RİYADH MAÇ KADROSU
MUHTEMEL 11’LER
AL HİLAL RİYADH
37 Bono
3 Kalidou Koulibaly
5 Ali Albulayhi
12 Yasir Al Shahrani
66 Saud Abdul Hamid
8 Ruben Neves
22 Sergej Milinkovic-Savic
28 Mohammed Kanoo
29 Salem Al Dawsari
77 Malcom
10 Neymar
AL RİYADH
25 Martin Campana
5 Khalid Bin Shuwayyi
6 Alin Tosca
29 Ahmad Asiri
7 Mohammed bin Al-Aqel
8 Abdulelah Al Khaibari
60 Birama Toure
80 Fahad Al Rashidi
10 Juanmi
11 Knowledge Musona
14 Saleh Yahya Al Abbas