Al Hilal Riyadh - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında Neymar’lı Al Hilal Riyadh evinde Al Riyadh’ı konuk ediyor. Karşılaşma bugün saat 21.00’de yayınlanacak. 3. randevuya çıkacak iki takım arasında daha önce kazanan çıkmadı ve iki maç 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Riyadh maçı hangi kanalda yayınlanacak, Neymar oynayacak mı? İşte detaylar.