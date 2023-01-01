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Al Hilal Riyadh - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Neymar’ı transfer ederek dünya basınında yankı uyandıran Al Hilal Riyadh Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında evinde Al Riyadh’ı konuk ediyor. Ligde 3 maçtır kazanan Al Hilal Riyadh bu sezon 5 haftada yenilgi görmedi. Al Riyadh ise ligde 3 maçtır kazanamıyor. Nefes kesecek maçta dünyaca ünlü yıldız Neymar’ın ilk 11’de yer alıp almayacağı ise merak konusu. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? İşte maç yayın bilgisi, maç kadrosu ve muhtemel 11’ler.

09:48 . 15/09/2023 Cuma
Yeni Şafak
Al Hilal Riyadh - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Al Hilal Riyadh - Al Riyadh maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftasında Neymar’lı Al Hilal Riyadh evinde Al Riyadh’ı konuk ediyor. Karşılaşma bugün saat 21.00’de yayınlanacak. 3. randevuya çıkacak iki takım arasında daha önce kazanan çıkmadı ve iki maç 1-1’lik beraberlikle sonuçlandı. Peki, Al Hilal Riyadh - Al Riyadh maçı hangi kanalda yayınlanacak, Neymar oynayacak mı? İşte detaylar.

AL HİLAL RİYADH - AL RİYADH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Suudi Arabistan Pro Lig 6. haftası Al Hilal Riyadh - Al Riyadh maçı bugün saat 21.00’de başlayacak. Karşılaşma
EXXEN, S SPORT PLUS
ve
TV 8.5
ekranlarından naklen yayınlanacak.

AL HİLAL RİYADH - AL RİYADH CANLI SKOR

AL HİLAL RİYADH - AL RİYADH MAÇ KADROSU

MUHTEMEL 11’LER

AL HİLAL RİYADH

37 Bono

3 Kalidou Koulibaly

5 Ali Albulayhi

12 Yasir Al Shahrani

66 Saud Abdul Hamid

8 Ruben Neves

22 Sergej Milinkovic-Savic

28 Mohammed Kanoo

29 Salem Al Dawsari

77 Malcom

10 Neymar

AL RİYADH

25 Martin Campana

5 Khalid Bin Shuwayyi

6 Alin Tosca

29 Ahmad Asiri

7 Mohammed bin Al-Aqel

8 Abdulelah Al Khaibari

60 Birama Toure

80 Fahad Al Rashidi

10 Juanmi

11 Knowledge Musona

14 Saleh Yahya Al Abbas

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG PUAN DURUMU

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG 6. HAFTA FİKSTÜRÜ




#Al Hilal Riyadh
#Al Riyadh
#Suudi Arabistan Pro Lig
#Neymar
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