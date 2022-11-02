2022 ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM ALES sınav tarihi

ÖSYM 2022 ALES-3 ne zaman sorusunun yanıtı, 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında başvurularını tamamlayan adayların odaklandığı konulardan biri. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı, yılda iç defa düzenleniyor. ALES’te üçüncü sınav için takvimler işliyor. Peki ALES 3 Ne Zaman, saat kaçta? İşte 2022 ÖSYM sınav takvimi...

2022 ALES/3 ne zaman?

ÖSYM takvimine göre ALES sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde gerçekleştirilecek.

ÖSYM 2022 ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES 3 sınav sonuçları da 9 Aralık'ta ilan edilecek.

2022 ALES/3 sınavı kaçta başlayacak kaçta bitecek?

ALES 3 saat 10:15'te başlayacak ve 150 dakika sürecek. Adayların, sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacak. Saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

2022 ALES/3 sınav giriş belgesi (sınav yerler) ne zaman açıklanacak?

ALES sınav giriş belgeleri sınavdan 1 hafta önce ÖSYM tarafından açıklanıyor. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecek.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitim Sınavı(ALES) nedir?

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Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim, öğretim planlamacısı, kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda, Lisansüstü eğitime girişte, Yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları veren ÖSYM tarafından gerçekleştirilen bir sınavdır.

ALES ne zaman, nerelerde yapılır?

Sınav yılda ÜÇ kez İlkbahar (genellikle Mayıs ayı içerisinde), Yaz ve Sonbahar (genellikle Kasım ayı içerisinde) dönemlerinde 81 il merkezi ile Lefkoşa ve Bişkek’te yapılır.

ALES’e kimler başvurabilir?

Sınava, bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.

ALES’e nasıl başvurabilirim? Başvuru sırasında neler yapmam gerekiyor?

Son iki yıl içerisinde ALES’e başvurmuş olan adaylar başvurularını isterlerse ÖSYM’den şifre edinerek bireysel olarak internet aracılığıyla kendileri yapabilirler ya da başvuru merkezlerinden yaptırabilirler.

Son iki yıl içerisinde ALES’e başvurmamış adaylar başvurularını başvuru merkezleri aracılığıyla yapacaklardır. Başvuru merkezleri ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden öğrenilebilir.

ALES’te soruların içeriği ve dağılımı nasıldır?

Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır. Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.

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ALES sonuçları ne kadar süre ile geçerlidir?

Sınavın sonuçları yapıldığı tarihten itibaren beş yıl süreyle geçerlidir.

ALES’ten kaç puan almam gerekir?

Bütün yükseköğretim kurumları lisansüstü programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınavın sonuçlarını kullanmaktadır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55 (lisans diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için 70) puan almaları gerekmektedir.

Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuarlara alınacak yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora öğrencilerinden ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz, ALES sonuçları değerlendirmeye tabi tutulmaz.

ALES sınav süresi ne kadar, kaç dakikadır?

Sınavın her bir bölümü için cevaplama süresi 75 dakika, toplam sınav süresi 150 dakikadır (2,5 saat).

ALES Sonuçlarını Nereden Öğrenebilirim?

ÖSYM’nin sonuç sayfasından ALES seçeneğini seçerek istediğiniz yıla ait sonuçlara ulaşabilirsiniz:(http://sonuc.osym.gov.tr/) Ayrıca sitemizin sınav sonuçları bölümünden de öğrenebilirsiniz.

ALES'e Birden Fazla Kez Girdim. Son Aldığım Puan mı Yoksa En Yüksek Puan mı Geçerli?

Birden fazla kez ALES'e girmiş olanlar geçerlilik süresi içerisinde istedikleri sınav sonucunu kullanabilirler. En son girilen ALES puanını kullanma zorunluluğunuz yoktur. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek puana sahip olan ALES sonucu kullanılabilir.

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