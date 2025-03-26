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2025 ALES başvuru ve sınav tarihleri açıklandı

2025 ALES başvuru ve sınav tarihleri açıklandı

11:1426/03/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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ÖSYM ALES sınavı ne zaman yapılacak?
ÖSYM ALES sınavı ne zaman yapılacak?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) takvimi açıklandı. Buna göre, ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak. Peki ALES 1 ve 2 sınavı ne zaman? İşte ÖSYM takvimi.

ALES 2 başvuru süreci için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimine göre 2025 ALES 2 başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki ALES başvuruları ne zaman? ALES sınav tarihleri açıklandı mı?

ALES 1 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES bir yıl içerisinde 3 kez yapılıyor. Bu sınavlar da genellikle 4 ayda bir oluyor. ALES’in ilk oturumu nisan ayında yapılacak. ÖSYM takvimine göre ALES 1 sınavı 2025 yılında 13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. ALES/1 başvuruları 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.

ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?

ALES/2 başvuruları 13-21 Mayıs 2025 tarihlerinde alınacak. Adaylar, başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

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#ALES başvuruları

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