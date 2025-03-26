ALES 2 başvuru süreci için geri sayım başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) 2025 sınav takvimine göre 2025 ALES 2 başvuru ve sınav tarihi belli oldu. Peki ALES başvuruları ne zaman? ALES sınav tarihleri açıklandı mı?

ALES 1 2025 NE ZAMAN YAPILACAK?

ALES bir yıl içerisinde 3 kez yapılıyor. Bu sınavlar da genellikle 4 ayda bir oluyor. ALES’in ilk oturumu nisan ayında yapılacak. ÖSYM takvimine göre ALES 1 sınavı 2025 yılında 13 Nisan 2025 tarihinde yapılacak. ALES/1 başvuruları 19-26 Şubat 2025 tarihleri arasında alınmıştı.

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

2025-ALES/2, 6 Temmuz'da gerçekleştirilecek ve sonuçları 25 Temmuz'da ilan edilecek.

ALES/2 BAŞVURUSU NE ZAMAN?