ALES sınav sonuç tarihi: 2022 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?

ALES sonuçlarının ne zaman açıklanacağı ile ilgili ÖSYM tarafından tarih açıklaması yapıldı. Başvuruları 24 Haziran – 4 Temmuz 2022 tarihleri aralığında alınan ALES/2 oturumu geçtiğimiz hafta sonu düzenlendi. ALES sonuçlarının eylül ayında açıklanacağı duyuruldu ve tarih verildi. İşte detaylar...

ALES SORULARI VE CEVAPLARI YAYIMLANDI!

ALES Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''21 Ağustos 2022 tarihinde uygulanan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2022-ALES/2) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda erişime açılmıştır.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamını 21 Ağustos 2022 tarihinde saat 13.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir. Temel Soru Kitapçığı görüntüleme süreci 31 Ağustos 2022 tarihi saat 23.59'da sonlandırılacaktır.''

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ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI KİTAPÇIĞI (%10) İÇİN TIKLAYINIZ

ALES SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları 9 Eylül tarihinde açıklanacak.

ALES SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi” işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

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