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ÖSYM Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçlarını açıkladı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/3) sonuçları açıklandı. İşte ÖSYM ALES/3 sonuçları sorgulama ekranı.

10:29 - 5/12/2023 Salı
Güncelleme: 10:30 - 5/12/2023 Salı
Yeni Şafak
2023/3 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuçları
2023/3 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuçları
tarafından her yıl 3 kez yapılan ALES sınavının bu yılki 3. sınavı 19 Kasım tarihinde tamamlanmıştı. Sınava katılım sağlayan adaylar ise ALES sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte sonuçlarını sorgulamaya başladı. İşte 2023/3 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) Sonuçları Ekranı.

ALES SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

ALES sonuçları belli oldu. Her yıl 3 kez düzenlenen ALES'in bu yıl sonuncusu 19 Kasım'da yapılmıştı. Adaylar, sınav sonuçlarına saat 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebiliyor.

Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir.

Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

ALES SORU VE CEVAPLARI YAYIMLANDI

19 Kasım 2023 tarihinde uygulanan 2023 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2023-ALES/3) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri, cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunmasıyla elde edilen cevapları ve soruların doğru cevapları, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 5 Aralık 2023 tarihinde saat 10.15’ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.


ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?
ÖSYM AİS giriş: ÖSYM şifresi nasıl alınır?

ÖSYM şifre alma sınav başvurusu, sınav giriş belgesi almak isteyenler tarafından sorgulanıyor. ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS), ÖSYM tarafından adayların sınav başvurularını, sonuçlarını ve diğer işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bir sistemdir. Sisteme, ÖSYM'nin web sitesinden veya ÖSYM'nin mobil uygulamasından giriş yapılabilmektedir. ÖSYM sınav tercihleri, sınav giriş belgesi ile sınava ilişkin tüm bilgiler ÖSYM AİS üzerinden yapılmakta. ÖSYM sınavlarına ilk kez katılacak adaylar AİS girişi yapabilmek için ÖSYM AİS giriş şifresi almak gerekiyor. Peki ÖSYM AİS şifresi nasıl alınır ilk şifre nasıl değiştirilir? AİS’e e devlet ile girilir mi? ÖSYM AİS şifresi nasıl değiştirilir? İşte ÖSYM şifre alma ve değiştirme haberinin detayları.


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