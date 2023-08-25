Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı dün Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi. Kayalıklara çarpan ikili ağır yaralandı. Peki, Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumu nasıl? İşte detaylar.

ALİ SABANCI VE EŞİ VUSLAT DOĞAN SABANCI NASIL KAZA GEÇİRDİ?

Pegasus Havayolları'nın da yer aldığı Esas Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, dün Yunanistan'ın Leros Adası'nda denizde kaza geçirdi. Zodyak kayalıklara çarpan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı yaralandı.

Yatlarıyla Yunanistan'ın Leros Adası açıklarında tatilde olan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı, akşam yemeği için zodyak botla restorana giderken kayalıklara çarptı. Ağır yaralanan çifti, tesadüfen yakınlarından geçen teknedekiler fark etti. Teknedekilerin kurtardığı Sabancı çifti, adadaki hastaneye kaldırıldı. İlk müdahalenin ardından çift, Bodrum'a getirildi.

ALİ SABANCI VE VUSLAT DOĞAN SABANCI BODRUMA GETİRİLDİ (VİDEO)









ALİ SABANCI VE EŞİ VUSLAT DOĞAN SABANCI’NIN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Son gelen bilgilere göre Ali Sabancı'nın yapılan ilk ameliyatta dalağı alınırken, aort damarında sorun bulunduğu öğrenildi. Yapılan açıklamada entübe edilen Ali Sabancı'nın durumunun stabil olduğu, ağır darbeler aldığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü vurgulandı.

Başından darbe alan Vuslat Doğan Sabancı'nın da eşinin tedavi gördüğü özel hastaneye getirildiği ve hayati tehlikeyi atlattığı açıklandı.

Sabancı Ailesi'ne ait holdingden yapılan yazılı açıklamada "Ali Sabancı ve eşi Vuslat Doğan Sabancı, 24 Ağustos 2023 tarihinde tatilleri sırasında bir deniz kazası geçirmiştir. Tedavileri devam etmekte olup, sağlık durumları takip edilmektedir. Gelişmelerle ilgili kamuoyuna bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

ALİ SABANCI KİMDİR?

Pegasus Havayollarının sahibi Ali Sabancı, 1969 yılında Adana'da dünyaya geldi. Türkiye'nin en köklü ailelerinden olan Sabancı ailesinin üçüncü kuşak üyesi olan Ali Sabancı'nın babasının adı da Şevket Sabancı. Ali Sabancı'nın eşi ise Aydın Doğan'ın kızı Vuslat Doğan Sabancı.

Ali Sabancı, 1987 ile 1991 yılları arasında Medford, Massachusetts, ABD'de bulunan Tufts Üniversitesi'nde ekonomi ve siyasal bilgiler alanında eğitim aldı. Morgan Stanley & Co. Inc. şirketinde finansal analizci olarak 2 yıl çalıştı. 1993 yılında New York'taki Columbia Business School'a başvurdu ve 1995 yılında uluslararası finans üzerine yüksek lisansını tamamladı. Türkiye'ye döndüğünde, aile şirketi olan Akbank'ta çalışmaya başladı.

1997'de Sabancı Holding'de yeni projeler bölümünün başına geçti ve Haziran 2001 tarihinde Strateji ve İş Geliştirme Grup Başkanlığı'na getirildi. Sakıp Sabancı'nın vefatından kısa bir süre önce Mart 2004 tarihinde aile şirketinden ayrıldı ve bunu takiben; babası ve ablası ile beraber kurdukları Esas Holding'e katıldı. Günümüzde Pegasus Havayolları, Desas (ticari araç kiralama) Esaslı Gıda (gıda) ve Gıdaser Gıda (Bonservis) şirketlerinin başkanı ve grubun bazı benzer şirketlerinde yönetim kurulu üyesidir.



