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Almanya'daki Türkler nerede oy kullanacak? Yurt dışı seçmen için oy verilecek temsilcilikler belli oldu

Almanya’da yaşayan Türk seçmenler, 2023 seçileri için cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için sandık başına gidecek. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde yurtiçinde 60 milyon 697 bin 843, yurtdışında ise 3 milyon 416 bin 498 kişi oy kullanacak. Yurt dışı seçmen, 74 ülkedeki 177 temsilcilikte 27 Nisan’dan 9 Mayıs'a kadar oy kullanma işlemi yapabilecek. Peki yurt dışı seçmen nerede, hangi temsilciliklerde oy kullanacak?

16:22 . 17/04/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
14 Mayıs 2023 seçimleri için yurt dışında oy kullanılacak temsilcilikler açıklandı

14 Mayıs 2023 seçimleri için yurt dışında oy kullanılacak temsilcilikler açıklandı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, seçmen sayıları ve basılan oy pusulalarına ilişkin açıklama yaptı. Yener, "Yurtiçi ve yurtdışı seçmen sayısını açıklıyoruz. Yurt içi 60 milyon 697 bin 843 olup bunun 30 milyon 710 bin 790'ını kadınlar, 29 milyon 897 bin 53 erkek seçmen bulunuyor. İlk kez oy kullanacak seçmen sayısı 4 milyon 904 bin 672 olup, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması halinde 47 bin 523 seçmen 28 Mayıs'ta ilk kez oy kullanacak" dedi.

Oy kullanılacak gümrük kapıları hangileri?

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin tatil günleri dahil 24 saat süreyle oy kullanılabileceği gümrük kapıları şöyle: "Gürbulak, Aktaş, Türkgözü, Sarp, Kapıkule, Pazarkule, İpsala, Hamzabeyli, Karkamış Üzümlü, Esendere, Kumlu, Cilvegözü, Öncüpınar, Çobanbey, Dereköy, Akçakale, Habur Kapıköy karayolu, Şakirpaşa, Esenboğa, Antalya, Çardak, Diyarbakır, Hasan Polatkan, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Süleyman Demirel, İstanbul, Sabiha Gökçen, Adnan Menderes Erkilet, Konya, Dalaman, Bodrum-Milas, Samsun Çarşamba, Trabzon, Zonguldak Çaycuma havalimanları ile Kuşadası, Ayvalık, Çeşme, Derince, Mersin, Taşucu, Bodrum ve Samsun."

Yurt dışında oy verme saat kaçta başlayacak, kaçta bitecek?

Dış temsilciliklerde oy verme işlemi, o temsilcilik için ilan edilen tarih aralığında hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek.

Almanya'daki Türkler nerede oy kullanacak?

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, bu kapsamda Almanya'da 26 temsilcilikte oy verme işlemi gerçekleştirilebilecek. Bunlar:

  • Berlin, Düsseldorf, Essen, Essen/Dortmund, Essen/Siegen, Frankfurt, Frankfurt/Fulda, Frankfurt/Limburg, Hamburg, Hamburg/Kiel, Hannover, Hannover/Bremen, Karlsruhe, Karlsruhe/Mannheim, Kassel, Köln, Köln/Aachen, Mainz, Mainz/Saarbrücken, Münih, Münster, Münster/Bielefeld, Nürnberg, Nürnberg/Regensburg, Stuttgart ve Stuttgart/Ulm başkonsoloslukları olacak.

ABD’deki Türkler nerede oy kullanacak?

Yurt dışı seçmen ABD'de 9 temsilcilikte oy kullanabilecek. Bunlar:

  • Boston, Houston, Los Angeles, Miami, New York, New York/Long Island, New York/South Jersey ve Şikago başkonsoloslukları ile Vaşington Büyükelçiliği olacak. ABD'de 29 Nisan'dan itibaren oy kullanmaya başlanacak.

Fransa'daki Türkler nerede oy kullanacak?

Fransa'da da 9 temsilcilikte oy verilebilecek. Bunlardan
Bordo, Liyon, Marsilya, Nant, Paris, Strazburg
başkonsolosluklarında 27 Nisan'dan,
Lyon/Clermont-Ferrand, Paris/Orleans
ve
Strazburg/Mulhouse
başkonsolosluklarında ise 29 Nisan'dan itibaren tercih yapılabilecek.

Avusturya'daki Türkler nerede oy kullanacak?

Avusturya'da ise 6 temsilcilikte oy verilebilecek.

Yunanistan ve Bulgaristan'daki Türkler nerede saat kaçta oy kullanacak?

Komşu ülkeler Yunanistan'da Atina-Pire, Gümülcine, Rodos ve Selanik başkonsolosluklarında oy verme işlemlerine 29 Nisan'da başlanacak. Bulgaristan'da 4 Mayıs'tan itibaren 3, Gürcistan'da 5 Mayıs'tan itibaren 2, Irak'ta ve İran'da ise 5 Mayıs'tan itibaren 3'er temsilcilikte oy verilebilecek.

Azerbaycan'da 2023 seçimleri için nerede oy kullanacak?

Azerbaycan'da ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de 3'er temsilcilikte oy kullanma işlemi gerçekleştirilebilecek.

14 Mayıs 2023 seçimleri yurt dışında oy kullanılacak temsilcilikler hangileri?

  1. Bunun dışında Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Çin Halk Cumhuriyeti, Hollanda, Kanada, Rusya Federasyonu'nda 4'er, Avustralya, Bosna Hersek, Belçika, İsviçre, Kazakistan, Pakistan'da 3'er, Birleşik Arap Emirlikleri, Brezilya, Danimarka, Güney Afrika, İspanya, İtalya, Japonya, Kosova, Libya, Mısır, Moldova, Özbekistan, Romanya, Sırbistan, Suudi Arabistan ve Ukrayna'da 2'şer temsilcilikte oy verilebilecek.
  2. Arnavutluk, Bahreyn, Belarus, Cezayir, Çekya, Estonya, Fas, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İsrail, Karadağ, Katar, Kırgızistan, Kore, Kuveyt, Kuzey Makedonya, Litvanya, Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, Malezya, Malta, Nijerya, Norveç, Polonya, Portekiz, Singapur, Slovakya, Sudan, Tanzanya, Tayland, Türkmenistan, Umman, Ürdün ve Yeni Zelanda'da ise birer temsilcilik yurt dışı seçmeninin oy kullanması için açık olacak.
  3. Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura, yani 28 Mayıs Pazar gününe kalması halinde ise belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.

Yurt dışındaki Türk seçmenler kime oy veriyor?

24 Haziran 2018 genel seçim sonuçlarına göre yurt dışı sandı sonuçları neticesinde AK Parti yüzde 51,73, CHP yüzde 17,75, HDP ise 17,31 oranında oy almıştı. 24 Haziran Cumhurbaşkanı seçim yurt dışı sonuçlarına göre, Recep Tayyip Erdoğan oyların yüzde 60,24’ünü alırken, Muharrem İnce oyların yüzde 24,53’nü almıştı. Almanya'da Türklerin AK Parti’yi tercih ettiği gözlemleniyor. 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan genel seçimlerde de sandığa giden Türklerin yüzde 53,65’i AK Parti’yi seçmişti. HDP’nin Almanya’daki oy oranı yüzde 17 civarında, CHP’nin ise yaklaşık yüzde 16’da kalmıştı.

Almanya’daki oylar seçim sonuçlarını ne kadar etkiliyor?

Almanya’daki seçmenlerin oyları, aritmetiksel olarak Türkiye’deki oyların yaklaşık yüzde 2'sini oluşturuyor.

24 Haziran 2018 milletvekili seçimi yurtdışı sonuçları

24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı seçimi yurtdışı sonuçları

2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde
2023 seçimleri son anket sonuçları: Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti açık ara önde

Türkiye 2023 seçim takvimi işliyor. Siyasi partileri milletvekili aday listelerini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim edildi. 14 Mayıs seçimlerinde Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinan Oğan 13. cumhurbaşkanı olmak için yarışacak. Seçim tarihi yaklaştıkça anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ son seçim anketine göre, "İlk turda Cumhurbaşkanımız bu seçimi diğer seçimden daha yüksek bir oyla kazanacaktır" dedi. Cumhurbaşkan seçimi en son anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Peki hangi parti ne kadar oy alıyor? AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP, Memleket Partisi, YRP oy oranları kaç? İşte 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim anketi sonuçları.


#seçim 2023
#Yüksek Seçim Kurulu
#Almanya
#ABD
#Fransa
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