Alparslan: Büyük Selçuklu ne zaman saat kaçta yayınlanacak?

Ekonomi

İşçi işveren herkesi ilgilendiriyor: İTO'dan çalışan ücretlerine yönelik dört öneri

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, "Asgari ücrete enflasyon oranında yapılacak zammı işverenin karşılamasını, enflasyonun üzerindeki kısmın ise asgari ücret üzerindeki vergi yükleri azaltılarak devlet tarafından karşılanmasını makul bir çözüm olarak görüyoruz" önerisinde bulundu. Aydaviç “2016’da 100 TL olarak başlayan ve bu yıl 75 TL olarak uygulanan asgari ücret prim desteği de günümüz şartlarına göre yeniden belirlenmeli” ifadelerini kullandı.