Amasya’nın Gümüşhacıköy merkezli depremi AFAD tarafından 4.4 olarak açıklandı. 3 dakika sonra ise 4.2 büyüklüğü deprem meydana geldi. Gümüşhacıköy ile Hamamözü ilçelerinde yarım gün süreyle eğitime ara verildiği öğrenildi.

Merkez üssü Gümüşhacıköy olan iki depremin peşinden Amasya Valiliği, yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıklamıştı. Depremler üzerine Gümüşhacıköy ile Hamamözü ilçelerinde yarım gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Valilik 13 Mayıs Salı yani yarın için okul tatiline ilişkin bir açıklama yapmadı.