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Gümüşhacıköy ve Hamamözü’de okullar tatil mi? 13 Mayıs Salı günü için Amasya Valiliğinden tatil açıklaması geldi mi?

Gümüşhacıköy ve Hamamözü’de okullar tatil mi? 13 Mayıs Salı günü için Amasya Valiliğinden tatil açıklaması geldi mi?

14:4612/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Amasya'da yarın okullar tatil mi?
Amasya'da yarın okullar tatil mi?

Amasya'da bugün 4.4 ve 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem sonrası Gümüşhacıköy ve Hamamözü’de eğitime bugün ara verildi. Öğrenci ve veliler yarın Amasya’da okul var mı? Gümüşhacıköy ve Hamamözü’de yarın okullar tatil olacak mı? sorusuna yanıt arıyor.

Amasya’nın Gümüşhacıköy merkezli depremi AFAD tarafından 4.4 olarak açıklandı. 3 dakika sonra ise 4.2 büyüklüğü deprem meydana geldi. Gümüşhacıköy ile Hamamözü ilçelerinde yarım gün süreyle eğitime ara verildiği öğrenildi.

Amasya Gümüşhacıköy ve Hamamözü’de yarın okullar tatil mi?

Merkez üssü Gümüşhacıköy olan iki depremin peşinden Amasya Valiliği, yapılan saha taramalarında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığını açıklamıştı. Depremler üzerine Gümüşhacıköy ile Hamamözü ilçelerinde yarım gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Valilik 13 Mayıs Salı yani yarın için okul tatiline ilişkin bir açıklama yapmadı.

#Amasya
#Gümüşhacıköy
#Hamamözü
#okul tatil
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