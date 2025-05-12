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Amasya peş peşe sallandı: Çevre illerde hissedilen bir deprem daha meydana geldi

Amasya peş peşe sallandı: Çevre illerde hissedilen bir deprem daha meydana geldi

12:3112/05/2025, Pazartesi
G: 12/05/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Amasya'da korkutan deprem: Samsun ve çevre illerde de hissedildi.
Amasya'da korkutan deprem: Samsun ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD tarafından gelen son dakika haberine göre; Amasya merkezli peş peşe iki deprem meydana geldi. 3 dakika arayla yaşanan sarsıntılar; Amasya, Samsun ve çevre illerde de hissedildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) depremin büyüklüğünü, merkez üssünü ve detaylarını resmi sitesi üzerinden duyurdu.

Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12:23’te 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) depremin yerin 10,07 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirdi. Yaşanan sarsıntından 3 dakika sonra Amasya ikinci bir depremle daha sarsıldı.

AMASYA'DA KORKUTAN DEPREMLER


AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Amasya Gümüşhacıköy'de peş peşe iki deprem meydana geldi. 12.23'te gerçekleşen 4.4 büyüklüğündeki ilk depremin derinliği 10.07 km olarak ölçüldü. 12:26'daki ikinci depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak açıklanırken derinliği de 19.0 km olarak kaydedildi.





Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
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