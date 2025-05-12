Amasya’nın Gümüşhacıköy ilçesinde saat 12:23’te 4,4 büyüklüğünde deprem oldu. Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) depremin yerin 10,07 kilometre derinliğinde meydana geldiği bildirdi. Yaşanan sarsıntından 3 dakika sonra Amasya ikinci bir depremle daha sarsıldı.

AFAD tarafından yapılan açıklamaya göre Amasya Gümüşhacıköy'de peş peşe iki deprem meydana geldi. 12.23'te gerçekleşen 4.4 büyüklüğündeki ilk depremin derinliği 10.07 km olarak ölçüldü. 12:26'daki ikinci depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak açıklanırken derinliği de 19.0 km olarak kaydedildi.