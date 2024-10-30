Türkiye'nin farklı şehirlerinde olduğu gibi Amasya'nın da posta kodu bulunmaktadır. 7 ilçeye sahip olan Amasya, Türkiye'nin en büyük illerinden biri olarak tarihi ve kültürel zenginlikleriyle dikkat çekiyor. Bu yazımızda, Amasya'nın çeşitli ilçeleri ve mahalleleri için geçerli olan posta kodlarını detaylı bir şekilde ele alacağız. Hem yerel halkın hem de ziyaretçilerin işlerini kolaylaştıracak bu bilgiler, doğru adresleme açısından büyük önem taşıyor. Amasya'nın posta kodu kaçtır? Amasya'nın il, İlçe ve mahallelerinin posta kodları haberimizde.
Posta kodları toplam 5 haneden oluşur. 7 ilçeye sahip Amasya'da da her ilde olduğu gibi posta sisteminin düzgün işlemesi için doğru adres bilgileri şart. Bu nedenle, Amasya'nın ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarını sizler için derledik. Bu yazıda, Amasya ilçe ve mahallelerine ait posta kodlarıyla birlikte, ulaşım ve iletişimde dikkat edilmesi gereken noktaları bulacaksınız.
Amasya İl, İlçe, Mahalle Posta Kodları
Amasya'nın posta kodu 05000'dır.
Amasya İlçelerinin Posta Kodları
Amasya ilçe posta kodları aşağıda sıralandığı gibidir:
Amasya Merkez İlçesi - 05200
Göynücek İlçesi - 05900
Gümüşhacıköy İlçesi - 05700
Hamamözü İlçesi - 05720
Merzifon İlçesi - 05300
Suluova İlçesi - 05500
Taşova İlçesi - 05845
Posta Kodları Nasıl Belirlenir?
Posta kodları, bir bölgedeki adreslerin düzenli ve sistematik bir şekilde sınıflandırılmasını sağlamak için belirlenir. İşte posta kodlarının belirlenme süreci ve yöntemleri:
Bu yöntemler sayesinde, posta kodları, adresleme sürecini daha verimli hale getirir ve iletişimin düzgün bir şekilde sağlanmasına yardımcı olur.