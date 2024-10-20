05 Plaka Kodu

Orta Karadeniz bölgesinin iç kısımlarında yer alan Amasya ili yüzölçümü 5.701 km

2

’dir. Amasya ili doğuda Tokat ile sınırlı iken güneyde Tokat ve Yozgat ile sınırlıdır. Ayrıca Amasya ili kuzeyde Samsun ili ile komşu iken batıda Çorum ili ile komşudur

. Amasya bölgesi