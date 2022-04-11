​Savaş ambargosu Türk demir-çelik ihracatına ivme kazandırdı.

Rusya ve Ukrayna savaşıyla gelen ambargo Türk demir - çeliğine rağbeti artırdı. Özellikle Avrupa Birliği'nden talep artışı dikkat çekiyor.

Rusya'ya uygulanan ambargoyla demir, demir dışı metaller ve çelik sektörlerinde başlayan hammadde sıkıntısı tedarikinde Türkiye üretim teknolojisi ve lojistik avantajlarıyla alternatif ülke olarak öne çıktı.

AMBARGO SONRASI TÜRK DEMİR-ÇELİĞİNE YÜKSELEN TALEP

Türkiye’nin çelik ihracatı 2022 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 51 artışla 5,7 milyar dolara ulaştı. Söz konusu dönemde Avrupa ve Kuzey Afrika öne çıkan ihracat pazarları oldu. Yıla başlarken ihracat hedefini 2021 rakamlarına yakın 23 milyar dolar olarak belirleyen sektör, 2022 ihracat hedefini yukarı yönlü revize ederek 26 milyar dolara yükseltti. İhracat hedefini yukarı yönlü revize eden diğer bir sektör olan demir ve demir dışı metallerde de ihracat bu yılın ilk üç ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,2 artarak 3,81 milyar dolara ulaştı. Sektörün en çok ihracat yaptığı bölge AB ülkeleri oldu. Yılın başında ihracat hedefini 13,5 milyar dolar olarak belirleyen sektör hedefini 15,5 milyar dolara revize etti.

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Talep artışını ve sektörün son durumunu değerlendiren Çelik İhracatçıları Birliği (ÇİB) Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Aslan, “Avrupa ve Kuzey Afrika öne çıkan ihracat pazarları arasında yer aldı. 2022 yılı için miktarda yaklaşık 24,9 milyon tonluk, değerde ise 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’nin alternatif bir tedarikçi ülke olarak her geçen gün yerini sağlamlaştırdığına dikkat çeken İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki, “İlk 3 ayda neredeyse geçen yılın 4 aylık ihracat rakamını yakaladık. Sene başında hedefimizi 13,5 milyar dolar olarak belirlemiştik. Hedefimizi 15,5 milyar dolara yükselttik” açıklamalarında bulundu.

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