Anadolu Efes, Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 89-78 mağlup etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde açılış haftası heyecanı, bugün oynanan dört müsabakayla birlikte tam gaz sürüyor. Son şampiyon Anadolu Efes, Sinan Erdem Spor Salonu’nda Onvo Büyükçekmece’yi konuk etti. Karşılıklı basketlerle başlayan ve başa baş geçen ilk çeyreği Onvo Büyükçekmece Basketbol 26-25 önde tamamladı.
İkinci periyotta dış atışlardan etkili olan ve son bölümde farkı çift hanelere taşıyan Anadolu Efes, soyunma odasına 48-38 üstün gitti.
Üçüncü periyotta hız kesmeyen lacivert-beyazlı takım, 24. dakikada farkı 16 sayıya kadar çıkardı: 60-44. Çabuk toparlanarak 10-0'lık seri yakalayan Onvo Büyükçekmece Basketbol, 26. dakikada farkı 6'ya çekti: 60-54. Kalan dakikalarda 3 sayı çizgisinin gerisinden 2 basket bulan Anadolu Efes, son bölüme 72-59 önde girdi.
Dördüncü çeyrekte farkın kapanmasına izin vermeyen Anadolu Efes, karşılaşmadan 89-78 galip ayrıldı.
Çeyrek Skorları:
çeyrek: 25-26
çeyrek: 48-38
çeyrek: 72-59
çeyrek: 89-78