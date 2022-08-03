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Okullarda sınıf mevcudu sayısı kaç oldu?

Milli Eğitim Bakanlığı, özel öğretim kurumlarında sınıf mevcudu sayılarında değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları yeniden belirlendi. Buna göre özel eğitim kurumlarında sınıf mevcudu kaç oldu? İşte alınan kararın ayrıntıları...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anaokulları, ilkokul, ortaokul ve liselerde sınıf mevcudu kaç oldu? MEBden yeni sınıf mevcudu kararı!
Okullarda sınıf mevcudu

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre bundan sonra özel eğitim kurumlarında sınıf mevcutları okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamayacak.

20/3/2012 tarihli ve 28239 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliğinin 48 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Okullarda sınıf mevcutları; okul öncesi eğitimde 20, diğer okullarda 30'dan fazla olamaz.".

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Milli Eğitim Bakanı yürütür.

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2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

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