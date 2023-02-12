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Milli Eğitim Bakanlığından özel okul öncesi eğitim kurumları için flaş karar

Kahramanmaraş'ta yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından önce İlkokul, ortaokul, lise seviyesindeki okullar 13 Şubat'a kadar tatil edilmişti. MEB’den yapılan açıklamada, depremlerin etkilediği 10 il dışında 71 ilde özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlamalarının uygun görüldüğü bildirildi. Peki okullar ne zaman açılacak? İlkokul, ortaokul ve liselerin açılış tarihleri belli oldu.

08:35 . 12/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Özel okullar ne zaman açılacak?

Özel okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hem yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan annelerin yoğun talebi üzerine depremin meydana geldiği 10 il dışındaki özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat itibarıyla eğitim ve öğretime başlamalarına karar verdi.

Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer imzasıyla illere gönderilen yazıda, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli depremler ve iklim şartları nedeniyle Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerindeki ve afet bölgesi dışında kalan diğer illerde resmi ve özel okullarda 20 Şubat'a kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerine ara verildiği hatırlatıldı.

Kreşlerin açılış tarihi

Okul öncesi anaokulları ve kreşler ne zaman açılacak?

Yazıda, hem deprem bölgesindeki yardım faaliyetlerine destek olmak isteyen hem de çalışan anneler tarafından mesai saatlerinde çocuklarını bırakabilecek yer bulamadıkları gerekçesiyle okul öncesi kurumların açılması yönünde yoğun taleplerin bakanlığa ulaştığı ifade edildi. Bu kapsamda, depremlerin etkilediği 10 il dışında 71 ilde özel okul öncesi eğitim kurumlarının 13 Şubat'ta eğitim ve öğretime başlamalarının uygun görüldüğü bildirildi.



#meb
#özel okul
#kreşler
42 dakika önce
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Milli Eğitim Bakanlığından özel okul öncesi eğitim kurumları için flaş karar
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