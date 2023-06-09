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ODTÜ Rektörlüğünce LGBT'lilerin yürüyüşüne geçit verilmedi

ODTÜ Rektörlüğü, LGBT destekçilerinin fakülte bahçesinde planladığı yürüyüşe izin vermedi. Rektörlük tarafından ODTÜ'lülere iletilen e-posta'da, söz konusu yürüyüş ile üniversitenin imajına zarar verilmemesi istenirken, yürüyüşün ısrarla yapılması durumunda güvenlik önlemlerinin hazır olacağı belirtildi.

15:17 . 9/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
ODTÜ'de LGBT destekçilerine bu yıl da geçit verilmedi: Rektörlük e-posta ile duyurdu

ODTÜ'de LGBT destekçilerine bu yıl da geçit verilmedi: Rektörlük e-posta ile duyurdu

ODTÜ’de LGBT destekçisi 32 topluluğun bir araya gelerek, LGBT propagandası yapmak üzere planladıkları yürüyüş duyurulduğu ilk günden bugüne sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından şikayet edilirken, LGBT’yi desteklemeyen öğrenciler tarafından ise okullarında yapılacak bu yürüyüşün engellenmesi talep ediliyordu.



ODTÜ’de LGBT destekçileri sözde ‘onur’ ayı adı altında okulda izinsiz yürüyüş planladı. Sosyal medya hesaplarından organize olan LGBT’li öğrenciler, rektörlük tarafından aldıkları e-posta ile yürüyüşe geçit verilmediğini öğrendi.



İzinsiz yürüyüşe geçit yok


Programın iptal edildiğine dair hazırlanan e-posta'da, “Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkının kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nda belirlenmiş olup 9 Haziran 2023 Cuma günü Kampüs içerisinde yürüyüş yapmayı planlayan grubun planladıkları yürüyüşün Kanunun aradığı şekil, şart ve usullere uygun olmadığı gibi planlanan yürüyüşe Rektörlükçe kesinlikle izin verilmemiştir” ifadelerine yer verilirken, yürüyüşün yapılmasına dair ısrarda bulunulduğu takdirde her türlü güvenlik önleminin alındığı da belirtildi.



Rektörlükten gelen yazıda,
'Üniversitemizin üretken, yaratıcı, barışçıl akademik-sosyal ortamına, kurumsal bütünlüğüne ve imajına zarar verme gayreti içinde olduğu açık bir şekilde görülen bu tür girişimleri engelleyebiliriz'
çağrısında bulunuldu.

LGBT'liler daha önce de Kılıçdaroğlu için toplanmıştı


28 Mayıs seçimlerinin hemen öncesinde de yürüyüş düzenleyen LGBT’liler Kemal Kılıçdaroğlu’na destek vererek ve "Baskılara, Tek Adama, Emek Düşmanlığına Artık Yeter", "Birinci vazifen sandıkları muhafaza ve müdafaa etmektir" gibi pankartlarla yürüyerek, "ODTÜ yürüyor, mücadele sürüyor", "Bu daha başlangıç mücadeleye devam" sloganları atmıştı.





#LGBT
#ODTÜ
#Rektörlük
#Yürüyüş
#Haziran
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