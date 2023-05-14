Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri seçim bölgelerine göre seçim sonuçlarını açıklayacak. Ankara 1. Bölge, 2. bölge ve 3. bölge seçim bölgelerine sahip. Oy verme işleminin başlamasıyla Ankara 1. Bölge, 2, bölge ve 3. bölge seçim sonuçları da belli olmaya başladı. Peki, Ankara 1.,2. ve 3. bölge kaç milletvekili çıkaracak? Oy oranları belli oldu mu?