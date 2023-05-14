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Ankara seçim bölgeleri ve milletvekili listeleri 2023

2023 seçimlerinde ülke genelinde en fazla milletvekili çıkaran ikinci il olan Ankara, birkaç bölgeye ayrılan illerden biri oldu. Ankara'da oy kullanacak olan vatandaşlar oy kullanacakları bölge hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki, Ankara 1. 2. 3. bölgede hangi ilçeler var? Ankara 1. 2. ve 3. bölge ilçeleri milletvekili sayısı ve oy oranları haberimizde.

18:12 . 14/05/2023 Pazar
Yeni Şafak
Ankara

Ankara

Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri seçim bölgelerine göre seçim sonuçlarını açıklayacak. Ankara 1. Bölge, 2. bölge ve 3. bölge seçim bölgelerine sahip. Oy verme işleminin başlamasıyla Ankara 1. Bölge, 2, bölge ve 3. bölge seçim sonuçları da belli olmaya başladı. Peki, Ankara 1.,2. ve 3. bölge kaç milletvekili çıkaracak? Oy oranları belli oldu mu?

ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ VE MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ 2023

İl olarak ülke genelinde en fazla milletvekili çıkaran şehirlerden olan Ankara 2023 seçimlerinde Meclis’e tam 98 milletvekili gönderecek. 3 farklı bölgeden oluşan Ankara’da 1. 2. ve 3. bölgeler farklı sayıda seçmene ve milletvekillerine sahip olacaklar.

ANKARA 1. SEÇİM BÖLGESİNDEKİ İLÇELER

Bala

Çankaya

Elmadağ

Evren

Gölbaşı

Haymana

Mamak

Polatlı

Şereflikoçhisar

ANKARA 2. SEÇİM BÖLGESİNDEKİ İLÇELER

Akyurt

Altındağ

Çamlıdere

Çubuk

Güdül

Kahramankazan

Kalecik

Keçiören

Kızılcahamam

Pursaklar

ANKARA 3. SEÇİM BÖLGESİNDEKİ İLÇELER

Ayaş

Beypazarı

Etimesgut

Nallıhan

Sincan

Yenimahalle

ANKARA 3. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?

İl genelinde 36 milletvekilimim çıkacağı Ankara’da seçim bölgeleri arasında yer alan üçüncü bölgede 1 milyon 800 bini aşkın seçmen bulunuyor. Ankara 3. Bölgede toplamda 12 milletvekili çıkacak. YSK’nın aktardığı bilgilere göre üçüncü bölgede 1 milletvekiline düşen nüfus sayısı 153 binden fazla olacak.


AK PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

ANKARA-1 1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ

ANKARA-1 2 JÜLİDE SARIEROĞLU

ANKARA-1 3 MURAT ALPARSLAN

ANKARA-1 4 ZEHRANUR AYDEMİR

ANKARA-1 5 MUSTAFA HASGÜL

ANKARA-1 6 EBRU KURBAN YALDIZ

ANKARA-1 7 MUHAMMED ABDULLAH ÖZER

ANKARA-1 8 OSMAN KARAASLAN

ANKARA-1 9 HASAN ERÇELEBİ

ANKARA-1 10 EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN

ANKARA-1 11 EDİBE SİNEM ERSOY

ANKARA-1 12 İLHAMİ TEKE

ANKARA-1 13 MUHAMMET TARIK KUYRUKCU

CHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

ANKARA-1 1 GAMZE TAŞCIER ECZACI 1

ANKARA-1 2 DENİZ DEMİR MÜHENDİS – KAMU YÖNETİCİSİ 1

ANKARA-1 3 OKAN KONURALP SOSYOLOG - GAZETECİ 1

ANKARA-1 4 SADULLAH ERGİN AVUKAT 1

ANKARA-1 5 MUSTAFA NEDİM YAMALI DİŞ HEKİMİ 1

ANKARA-1 6 ALİYE TİMİSİ ERSEVER EMEKLİ 1

ANKARA-1 7 DENİZ ÇAKIR AVUKAT 1

ANKARA-1 8 KEMAL AKKURT AVUKAT 1

ANKARA-1 9 AYSUN PALALI KÖKTAŞ İŞ KADINI 1

ANKARA-1 10 ELİF TOPKAYA SEVİNÇ PROJE YÖNETİCİSİ 1

ANKARA-1 11 HÜSEYİN CAN GÜNER AVUKAT 1

ANKARA-1 12 AYCAN KOÇTÜRK İŞ İNSANI 1

ANKARA-1 13 ARMAĞAN ERDOĞAN ÖĞRETIM ÜYESI 1

İYİ PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

KORAY AYDIN

AHMET EŞREF FAKIBABA

KEVSER OFLUOĞLU

YETKİN ÖZTÜRK

MİNE BAŞ

BURÇİN ÇİÇEK

METEHAN ERDEM

OSMAN TOPAL

ONUR HONDOROĞLU

ECE ÖZEN AKAN

AHMET ALTIPARMAK

AHMET ERENOĞLU

MUHAMMET ECEL

MHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023

1 MEVLÜT KARAKAYA

2 ÖNDER KAHVECİ

3 EYYÜP YILDIZ

4 İBRAHİM ÇİFTÇİ

5 OĞUZ YILMAZ

6 LEVENT ÇAĞLANCI

7 ŞENİZ SEZGİN

8 YİĞİT YILMAZ

9 SULTAN POLAT

10 FUNDA GÜLERER

11 MURAT KARAKURT

12 AHMET KARAGÖZ

13 ADNAN YİRİK



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