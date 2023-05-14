Ankara
Yüksek Seçim Kurulu 14 Mayıs 2023 Milletvekili ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri seçim bölgelerine göre seçim sonuçlarını açıklayacak. Ankara 1. Bölge, 2. bölge ve 3. bölge seçim bölgelerine sahip. Oy verme işleminin başlamasıyla Ankara 1. Bölge, 2, bölge ve 3. bölge seçim sonuçları da belli olmaya başladı. Peki, Ankara 1.,2. ve 3. bölge kaç milletvekili çıkaracak? Oy oranları belli oldu mu?
ANKARA SEÇİM BÖLGELERİ VE MİLLETVEKİLİ LİSTELERİ 2023
İl olarak ülke genelinde en fazla milletvekili çıkaran şehirlerden olan Ankara 2023 seçimlerinde Meclis’e tam 98 milletvekili gönderecek. 3 farklı bölgeden oluşan Ankara’da 1. 2. ve 3. bölgeler farklı sayıda seçmene ve milletvekillerine sahip olacaklar.
ANKARA 1. SEÇİM BÖLGESİNDEKİ İLÇELER
Bala
Çankaya
Elmadağ
Evren
Gölbaşı
Haymana
Mamak
Polatlı
Şereflikoçhisar
ANKARA 2. SEÇİM BÖLGESİNDEKİ İLÇELER
Akyurt
Altındağ
Çamlıdere
Çubuk
Güdül
Kahramankazan
Kalecik
Keçiören
Kızılcahamam
Pursaklar
ANKARA 3. SEÇİM BÖLGESİNDEKİ İLÇELER
Ayaş
Beypazarı
Etimesgut
Nallıhan
Sincan
Yenimahalle
ANKARA 3. BÖLGE KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARACAK?
İl genelinde 36 milletvekilimim çıkacağı Ankara’da seçim bölgeleri arasında yer alan üçüncü bölgede 1 milyon 800 bini aşkın seçmen bulunuyor. Ankara 3. Bölgede toplamda 12 milletvekili çıkacak. YSK’nın aktardığı bilgilere göre üçüncü bölgede 1 milletvekiline düşen nüfus sayısı 153 binden fazla olacak.
AK PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
ANKARA-1 1 YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
ANKARA-1 2 JÜLİDE SARIEROĞLU
ANKARA-1 3 MURAT ALPARSLAN
ANKARA-1 4 ZEHRANUR AYDEMİR
ANKARA-1 5 MUSTAFA HASGÜL
ANKARA-1 6 EBRU KURBAN YALDIZ
ANKARA-1 7 MUHAMMED ABDULLAH ÖZER
ANKARA-1 8 OSMAN KARAASLAN
ANKARA-1 9 HASAN ERÇELEBİ
ANKARA-1 10 EYÜP GÖKHAN ÖZEKİN
ANKARA-1 11 EDİBE SİNEM ERSOY
ANKARA-1 12 İLHAMİ TEKE
ANKARA-1 13 MUHAMMET TARIK KUYRUKCU
CHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
ANKARA-1 1 GAMZE TAŞCIER ECZACI 1
ANKARA-1 2 DENİZ DEMİR MÜHENDİS – KAMU YÖNETİCİSİ 1
ANKARA-1 3 OKAN KONURALP SOSYOLOG - GAZETECİ 1
ANKARA-1 4 SADULLAH ERGİN AVUKAT 1
ANKARA-1 5 MUSTAFA NEDİM YAMALI DİŞ HEKİMİ 1
ANKARA-1 6 ALİYE TİMİSİ ERSEVER EMEKLİ 1
ANKARA-1 7 DENİZ ÇAKIR AVUKAT 1
ANKARA-1 8 KEMAL AKKURT AVUKAT 1
ANKARA-1 9 AYSUN PALALI KÖKTAŞ İŞ KADINI 1
ANKARA-1 10 ELİF TOPKAYA SEVİNÇ PROJE YÖNETİCİSİ 1
ANKARA-1 11 HÜSEYİN CAN GÜNER AVUKAT 1
ANKARA-1 12 AYCAN KOÇTÜRK İŞ İNSANI 1
ANKARA-1 13 ARMAĞAN ERDOĞAN ÖĞRETIM ÜYESI 1
İYİ PARTİ ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
KORAY AYDIN
AHMET EŞREF FAKIBABA
KEVSER OFLUOĞLU
YETKİN ÖZTÜRK
MİNE BAŞ
BURÇİN ÇİÇEK
METEHAN ERDEM
OSMAN TOPAL
ONUR HONDOROĞLU
ECE ÖZEN AKAN
AHMET ALTIPARMAK
AHMET ERENOĞLU
MUHAMMET ECEL
MHP ANKARA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLLERİ ADAY LİSTESİ 2023
1 MEVLÜT KARAKAYA
2 ÖNDER KAHVECİ
3 EYYÜP YILDIZ
4 İBRAHİM ÇİFTÇİ
5 OĞUZ YILMAZ
6 LEVENT ÇAĞLANCI
7 ŞENİZ SEZGİN
8 YİĞİT YILMAZ
9 SULTAN POLAT
10 FUNDA GÜLERER
11 MURAT KARAKURT
12 AHMET KARAGÖZ
13 ADNAN YİRİK