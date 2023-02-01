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Başkent’te kar yağışı etkili oldu

Ankara’da gece saatlerinde başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini gösterirken, cadde ve sokaklar beyaza büründü. Ankara güne kar yağışı ile başladı. Beklenen kar yağışı gece saatlerinde hafif bir şekilde devam ederken, sabahın ilk saatlerinde etkisini artırdı. Özellikle Ankara’nın yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kuvvetli kar yağışı, Çankaya ilçesinde bulunan bazı ara sokakları olumsuz etkiledi. Ankara 5 günlük hava durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.

12:19 . 1/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Ankara 5 günlük hava durumu

Ankara 5 günlük hava durumu

#Ankara
#başkent
#hava durumu
#meteoroloji
#kar
#kış
1 saat önce
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Başkent’te kar yağışı etkili oldu
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