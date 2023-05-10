14 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek olan seçimlerde en çok merak edilenlerden biri de Ankara ilinin Akyurt ilçesinin seçim sonuçları ve oy oranları oldu. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için Türkiye, 14 Mayıs'ta yapılacak sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçimi anlık ve tüm detaylarıyla takip etmek isteyenler yenisafak.com.tr'den ulaşabilir.

Ankara Akyurt Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ankara Akyurt ilçesinin seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. 14 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başlandığında yaşadığınız ilin ya da ilçenin seçim oy oranlarını anlık canlı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Tüm sonuçları anbean yenisafak.com seçim sayfasında yer alacak.





Oy Nasıl Kullanılır?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak.

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Seçim Yasakları Kaçta Bitecek?

YSK tarafından yürürlüğe koyulan yasaklara göre saat 18.00’e kadar sesli veya görüntülü hiçbir basın yayın organından seçim sonuçlarına ilişkin tahmin ve yorum haberi yapılamayacak.

Saat 18.00 ile 21.00 arasında ise YSK tarafından seçime ilişkin verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek. Saat 21.00'den sonra ise bütün yayınlar serbest olacak, YSK bu saati daha erkene alabilecek.

Ankara Akyurt Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en yeni ilçelerinden biri olan Akyurt, Ankara'nın kuzeydoğu kesiminde yer alır. Başkent Ankara'nın nüfusunun hızla artması sonucu, yeni ilçeler oluşmuştur ve Akyurt da 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Tarihçe

Akyurt, tarihte Hititler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, Akyurt ve çevresi, İlhanlı Devleti egemenliği altına girmiştir. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmiştir.

Coğrafya

Akyurt ilçesi, Ankara'nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. İlçenin batısında Altındağ, kuzeyinde Çubuk, doğusunda Kalecik ve Kızılcahamam, güneyinde ise Pursaklar ilçeleri yer alır. İlçenin yüzölçümü 642 km²'dir ve nüfusu yaklaşık olarak 31.000'dir. İlçe toprakları genellikle ovalar ve düzlüklerden oluşur.

İlçeler

Akyurt ilçesi, bir belediye merkezi ve 26 köyden oluşmaktadır. Belediye merkezi, ilçenin en büyük yerleşim alanıdır. İlçedeki köyler arasında ise, Çamlıca, Çiğiltepe, Çömelek, Karayaka, Yayla ve Yukarı Ayrancı gibi köyler yer alır.

Nüfus

Akyurt ilçesinin 2021 yılı nüfus verilerine göre, nüfusu yaklaşık 31.000'dir. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu, belediye merkezinde yaşamaktadır. Akyurt'un nüfusu, son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunun sebepleri arasında, Ankara'nın nüfusunun hızlı artışı, Akyurt'un doğal güzellikleri ve tarım alanları gibi faktörler yer almaktadır.



