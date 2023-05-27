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Ankara Akyurt seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

28 Mayıs Ankara Akyurt seçim sonuçları, cumhurbaşkanı adaylarının 2023 oy oranları belli oluyor. Peki Marmara Bölgesi Ankara Akyurt Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı nedir? Akyurt Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

12:42 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Akyurt seçim sonuçları

Akyurt seçim sonuçları

Ankara Akyurt
ı, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Akyurt
, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Akyurt seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Akyurt Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Akyurt Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın en yeni ilçelerinden biri olan Akyurt, Ankara'nın kuzeydoğu kesiminde yer alır. Başkent Ankara'nın nüfusunun hızla artması sonucu, yeni ilçeler oluşmuştur ve Akyurt da 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.

Tarihçe

Akyurt, tarihte Hititler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, Akyurt ve çevresi, İlhanlı Devleti egemenliği altına girmiştir. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmiştir.

Coğrafya

Akyurt ilçesi, Ankara'nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. İlçenin batısında Altındağ, kuzeyinde Çubuk, doğusunda Kalecik ve Kızılcahamam, güneyinde ise Pursaklar ilçeleri yer alır. İlçenin yüzölçümü 642 km²'dir ve nüfusu yaklaşık olarak 31.000'dir. İlçe toprakları genellikle ovalar ve düzlüklerden oluşur.

İlçeler

Akyurt ilçesi, bir belediye merkezi ve 26 köyden oluşmaktadır. Belediye merkezi, ilçenin en büyük yerleşim alanıdır. İlçedeki köyler arasında ise, Çamlıca, Çiğiltepe, Çömelek, Karayaka, Yayla ve Yukarı Ayrancı gibi köyler yer alır.

Nüfus

Akyurt ilçesinin 2021 yılı nüfus verilerine göre, nüfusu yaklaşık 31.000'dir. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu, belediye merkezinde yaşamaktadır. Akyurt'un nüfusu, son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunun sebepleri arasında, Ankara'nın nüfusunun hızlı artışı, Akyurt'un doğal güzellikleri ve tarım alanları gibi faktörler yer almaktadır.


Türkiye 2023 Seçim Sonuçları
Türkiye 2023 Seçim Sonuçları

14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimleri, Türkiye tarihinin en önemli seçimlerinden biri olacak. 2023 cumhurbaşkanlığı seçimi için Erdoğan, Kılıçdaroğlu ve Oğan yarışmakta. 600 vekil için ise 14 Mayıs milletvekili genel seçim sonuçları ile Meclis’e girecek. 64 milyon 113 bin 941 seçmen Cumhur, Millet, ATA ve Emek ve Özgürlük İttifakı seçim sonuçları başta olmak üzere Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimleri ile partilerin oy oranları sorguluyor. 1 milyon 691 bin 531 yurt dışı seçmen yurt dışı temsilciliklerde oy kullandı. Peki cumhurbaşkanı seçim sonucu ne oldu, hangi parti ne kadar oy aldı? Kim hangi ittifak kazandı? Seçim 2023 sonuçlarına ilişkin tüm detayları canlı sonuçlar ve anlık veriler ile en hızlı bir şekilde takip edebilirsiniz.

Ankara seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Ankara seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Türkiye siyasi tarihi için bir milat niteliğinde olan 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye'nin kaderini belirleyecek 2023 Seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer almakta. 2023 seçimlerinde Ankara’da 4.280.941 seçmen 12.251 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Ankara 36 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçimlerinde Ankara'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Ankara milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ankara ittifak seçim sonuçları Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ, Pursaklar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Ankara milletvekili dağılımı.

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Ankara Etimesgut seçim sonuçları 28 Mayıs 2023