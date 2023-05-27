Ankara Akyurt seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Akyurt seçim sonuçları
Ankara Akyurt Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.
28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları
Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.
14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?
Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.
14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?
Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.
14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?
Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.
Ankara Akyurt Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi
Ankara'nın en yeni ilçelerinden biri olan Akyurt, Ankara'nın kuzeydoğu kesiminde yer alır. Başkent Ankara'nın nüfusunun hızla artması sonucu, yeni ilçeler oluşmuştur ve Akyurt da 2008 yılında ilçe statüsüne kavuşmuştur.
Tarihçe
Akyurt, tarihte Hititler, Lidyalılar, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Osmanlılar gibi pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti döneminde, Akyurt ve çevresi, İlhanlı Devleti egemenliği altına girmiştir. Daha sonra Osmanlı İmparatorluğu'nun eline geçmiştir.
Coğrafya
Akyurt ilçesi, Ankara'nın kuzeydoğusunda yer almaktadır. İlçenin batısında Altındağ, kuzeyinde Çubuk, doğusunda Kalecik ve Kızılcahamam, güneyinde ise Pursaklar ilçeleri yer alır. İlçenin yüzölçümü 642 km²'dir ve nüfusu yaklaşık olarak 31.000'dir. İlçe toprakları genellikle ovalar ve düzlüklerden oluşur.
İlçeler
Akyurt ilçesi, bir belediye merkezi ve 26 köyden oluşmaktadır. Belediye merkezi, ilçenin en büyük yerleşim alanıdır. İlçedeki köyler arasında ise, Çamlıca, Çiğiltepe, Çömelek, Karayaka, Yayla ve Yukarı Ayrancı gibi köyler yer alır.
Nüfus
Akyurt ilçesinin 2021 yılı nüfus verilerine göre, nüfusu yaklaşık 31.000'dir. İlçe nüfusunun büyük çoğunluğu, belediye merkezinde yaşamaktadır. Akyurt'un nüfusu, son yıllarda hızlı bir şekilde artmaktadır. Bunun sebepleri arasında, Ankara'nın nüfusunun hızlı artışı, Akyurt'un doğal güzellikleri ve tarım alanları gibi faktörler yer almaktadır.