14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek 2023 Türkiye Genel Seçimleri Ankara Altındağ ilçesi seçim sonuçları da şimdiden merak ediliyor. Ankara Altındağ seçim sonuçları araştırılan 81 il arasında yer alıyor. Ak Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı ve CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından oluşturulan Millet İttifakı oy oranları 2018 Giresun Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ile gündemdeki yerini aldı. Altındağ seçim sonuçlarını anlık ve tüm detaylarıyla takip etmek isteyenler yenisafak.com.tr'den ulaşabilir.

Ankara Altındağ Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Ankara Akyurt ilçesinin seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. 14 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başlandığında yaşadığınız ilin ya da ilçenin seçim oy oranlarını anlık canlı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Tüm sonuçları anbean yenisafak.com seçim sayfasında yer alacak.





Oy Nasıl Kullanılır?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak.

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Ankara Altındağ Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın 25 ilçesinden biri olan Altındağ, Ankara'nın merkezinde yer almaktadır. İlçenin tarihi oldukça eski olup, M.Ö. 3. yüzyılda Galatlar tarafından kurulduğu bilinmektedir. Daha sonra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri boyunca önemli bir yerleşim yeri olarak kalmıştır. İlçenin adı, Altunapa olarak da bilinmektedir. Altınapa kelimesi, Türkçede "altın kaynaklı su" anlamına gelir.

Altındağ ilçesi, Ankara'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olup, tarihi dokusu oldukça zengindir. İlçede pek çok tarihi yapı bulunmaktadır. Bu yapılar arasında Ankara Kalesi, Roma Hamamı, Ahi Elvan Camii, Hacı Bayram Camii, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Atatürk Kültür Merkezi gibi önemli yapılar yer almaktadır. Bu yapılar, tarihi zenginlikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.

Coğrafi olarak ise Altındağ ilçesi, Ankara'nın merkezinde yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 152 km²'dir. Kuzeyinde Çankaya ilçesi, batısında Keçiören ilçesi, doğusunda Yenimahalle ilçesi, güneyinde Mamak ilçesi yer almaktadır.

2021 yılı verilerine göre, Altındağ ilçesinin nüfusu 436.480'dir. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 2.872 kişidir. İlçenin ekonomisi, ticaret ve sanayiye dayanmaktadır. Ankara'nın merkezinde yer alması, ulaşım ağının gelişmiş olması, bu sektörlerin gelişmesinde etkili olmuştur.

Altındağ ilçesi, aynı zamanda Türkiye'nin başkenti olan Ankara'nın en önemli ilçelerinden biridir. Tarihi zenginlikleri, kültürel ve turistik özellikleri, ekonomik ve sosyal yapısıyla önemli bir yerleşim yeridir.







