Ankara Altındağ seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Altındağ cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları , 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Altındağ seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Altındağ seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Altındağ Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.





Ankara Altındağ Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın 25 ilçesinden biri olan Altındağ, Ankara'nın merkezinde yer almaktadır. İlçenin tarihi oldukça eski olup, M.Ö. 3. yüzyılda Galatlar tarafından kurulduğu bilinmektedir. Daha sonra Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemleri boyunca önemli bir yerleşim yeri olarak kalmıştır. İlçenin adı, Altunapa olarak da bilinmektedir. Altınapa kelimesi, Türkçede "altın kaynaklı su" anlamına gelir.

Altındağ ilçesi, Ankara'nın en eski yerleşim yerlerinden biri olup, tarihi dokusu oldukça zengindir. İlçede pek çok tarihi yapı bulunmaktadır. Bu yapılar arasında Ankara Kalesi, Roma Hamamı, Ahi Elvan Camii, Hacı Bayram Camii, Ulucanlar Cezaevi Müzesi ve Atatürk Kültür Merkezi gibi önemli yapılar yer almaktadır. Bu yapılar, tarihi zenginlikleriyle hem yerli hem de yabancı turistlerin ilgisini çekmektedir.

Coğrafi olarak ise Altındağ ilçesi, Ankara'nın merkezinde yer almaktadır. İlçenin yüzölçümü 152 km²'dir. Kuzeyinde Çankaya ilçesi, batısında Keçiören ilçesi, doğusunda Yenimahalle ilçesi, güneyinde Mamak ilçesi yer almaktadır.

2021 yılı verilerine göre, Altındağ ilçesinin nüfusu 436.480'dir. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 2.872 kişidir. İlçenin ekonomisi, ticaret ve sanayiye dayanmaktadır. Ankara'nın merkezinde yer alması, ulaşım ağının gelişmiş olması, bu sektörlerin gelişmesinde etkili olmuştur.