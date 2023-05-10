Ayaş seçim sonuçları
Ankara Ayaş Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
Ankara Ayaş ilçesinin seçim sonuçları belli olduğu an haberimizde yer alacaktır. 14 Mayıs Pazar günü sandıklar açılmaya başlandığında yaşadığınız ilin ya da ilçenin seçim oy oranlarını anlık canlı aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz. Tüm sonuçları anbean yenisafak.com seçim sayfasında yer alacak.
Kaç Seçmen Oy Kullanacak?
Yurtiçi ve dışında toplam 64 milyon 113 bin 941 seçmen oy kullanacak. Bunların 60 milyon 697 bin 843'ü yurtiçi seçmen. 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek.
Oy Nasıl Kullanılır?
14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak.
1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:
Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.
Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.
2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:
Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.
3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:
Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.
4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:
Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.
5 - Pusulaları tek zarfa koyun:
Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.
6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:
Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.
Ankara Ayaş Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi
Ankara'nın ilçelerinden biri olan Ayaş, şehrin doğusunda yer almaktadır. Tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan Ayaş, nüfus açısından diğer ilçelere göre daha az bir nüfusa sahiptir.
Ayaş'ın tarihi, Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. İlçe, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde de önemini koruyan Ayaş, özellikle Osmanlı döneminde çeşitli vakıfların kurulmasıyla birçok kültürel yapıya ev sahipliği yapmıştır.
Ayaş, Ankara'nın doğusunda yer alan bir ilçe olup, ilçe sınırları içinde yer alan Boğaziçi Vadisi Milli Parkı gibi doğal güzellikleri barındırmaktadır. İlçe toprakları dağlık ve engebeli arazi yapısına sahiptir. İlçe merkezi, Başkent Ankara'ya 55 km uzaklıkta yer almaktadır.
Ayaş'ın ilçeleri arasında Pazarören, Balâ ve Beypazarı bulunmaktadır. Ayrıca ilçe sınırları içinde birçok köy yer almaktadır. İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve küçük ölçekli ticaret üzerine kuruludur.
2021 yılı verilerine göre, Ayaş'ın nüfusu 9.339'dur. İlçenin nüfus yoğunluğu ise oldukça düşüktür. Ayaş, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle ziyaretçilerine güzel bir deneyim sunmaktadır.