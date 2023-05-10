14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek 2023 Türkiye Genel Seçimleri Ankara Ayaş ilçesi seçim sonuçları da şimdiden merak ediliyor. Ankara Ayaş

araştırılan 81 il arasında yer alıyor. Ak Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı ve CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından oluşturulan Millet İttifakı oy oranları 2018 Giresun Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili