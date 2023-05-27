Ankara Ayaş seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Ayaş cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Ayaş seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Ayaş seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Ayaş Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.





Ankara Ayaş Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Ayaş, şehrin doğusunda yer almaktadır. Tarihi ve kültürel değerleriyle ön plana çıkan Ayaş, nüfus açısından diğer ilçelere göre daha az bir nüfusa sahiptir.

Ayaş'ın tarihi, Hititler dönemine kadar uzanmaktadır. İlçe, tarihi İpek Yolu güzergahı üzerinde bulunması nedeniyle önemli bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Selçuklu ve Osmanlı döneminde de önemini koruyan Ayaş, özellikle Osmanlı döneminde çeşitli vakıfların kurulmasıyla birçok kültürel yapıya ev sahipliği yapmıştır.

Ayaş, Ankara'nın doğusunda yer alan bir ilçe olup, ilçe sınırları içinde yer alan Boğaziçi Vadisi Milli Parkı gibi doğal güzellikleri barındırmaktadır. İlçe toprakları dağlık ve engebeli arazi yapısına sahiptir. İlçe merkezi, Başkent Ankara'ya 55 km uzaklıkta yer almaktadır.

Ayaş'ın ilçeleri arasında Pazarören, Balâ ve Beypazarı bulunmaktadır. Ayrıca ilçe sınırları içinde birçok köy yer almaktadır. İlçe ekonomisi tarım, hayvancılık ve küçük ölçekli ticaret üzerine kuruludur.

2021 yılı verilerine göre, Ayaş'ın nüfusu 9.339'dur. İlçenin nüfus yoğunluğu ise oldukça düşüktür. Ayaş, doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve kültürel değerleriyle ziyaretçilerine güzel bir deneyim sunmaktadır.



