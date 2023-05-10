2023 Türkiye Genel Seçimleri Ankara Beypazarı ilçesi seçim sonuçları 14 Mayıs tarihinde belli olacak. Ankara Beypazarı seçim sonuçları araştırılan 81 il arasında yer alıyor. Ak Parti ve MHP tarafından oluşturulan Cumhur İttifakı ve CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi tarafından oluşturulan Millet İttifakı oy oranları Beypazarı Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçim sonuçları ile gündemdeki yerini aldı. Beypazarı seçim sonuçlarını anlık ve tüm detaylarıyla takip etmek isteyenler yenisafak.com.tr'den ulaşabilir.

Ankara Beypazarı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs tarihinde gerçekleşecek 2023 Türkiye Genel Seçimleri Beypazarı 2023 seçim sonucu araştırmaları başladı. Beypazarı seçim sonuçları 14 Mayıs 2023 tarihinde sandıklar açılmaya başlandığında açıklanacak.





Oy Nasıl Kullanılır?

14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nde oylarını 6 adımda kullanacak.

1- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin, oy kullanma saatlerine dikkat edin:

Vatandaşlar ilk olarak nerede ve hangi sandıkta oy kullanacağını öğrenecek. Bu bilgileri içeren seçmen bilgi kağıdı eline ulaşmayanlar, YSK'nın internet sitesinden, e-Devlet kapısından veya Seçmen Sorgulama mobil uygulamasından oy kullanacağı yer ve sandık numarasını öğrenebilecek. Seçmen bilgi kağıdının getirilmesi zorunlu olmayacak.

Tüm yurtta oy verme saatleri 08.00-17.00 olarak uygulanacak. Oy vermenin bitiş saati geldiği halde sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler varsa, sandık kurulu başkanı seçmenleri saydıktan ve kimliklerini aldıktan sonra sırayla oylarını kullanmalarına izin verecek. Saat 17.00'den sonra gelen seçmen oy kullanamayacak.

2- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi unutmayın:

Sandık başına gelen seçmen, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan nüfus cüzdanı, resmi dairelerce verilen soğuk damgalı kimlik kartı, pasaport, evlenme cüzdanı, askerlik belgesi, sürücü belgesi, hakim ve savcılar ile yüksek yargı organı mensuplarına verilen mesleki kimlik kartı, avukat, noter ve askeri kimlik kartı gibi, "kimliğini tereddütsüz ortaya koyan" resimli, resmi nitelikteki belgelerden birini başkana verecek ve seçmen sıra numarasını söyleyecek. Bu belgelerden birini vermeyen seçmen oy kullanamayacak.

3- Cep telefonuyla kabine girmeyin:

Cep telefonu, fotoğraf veya film makinesi gibi görüntü kaydedici veya haberleşme sağlayıcı cihazlarla oy verme yerine girilmesi yasak olacak. Bu tür cihazların oy verme işlemi bittikten sonra iade edilmek üzere sandık kuruluna bırakılması gerekecek.

4- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın:

Seçmenler, birleşik oy pusulalarında tercih ettiği cumhurbaşkanı adayı, siyasi parti, ittifak veya bağımsız aday için ayrılan bölümden dışarı taşırmadan "TERCİH" veya "EVET" mührünü basarak oyunu kullanacak. Oyun geçerli sayılması için "TERCİH" veya "EVET" mührü dışında oy pusulalarının herhangi bir yerine imza atılmaması, işaret konulmaması gerekecek. Zarfa pusulalar dışında bir şey konulmayacak. Yanlış oy kullandığını düşünen ve yeni pusula isteyen seçmene yenisi verilmeyecek.

5 - Pusulaları tek zarfa koyun:

Seçmene, cumhurbaşkanı seçimi ve milletvekili genel seçimi için iki ayrı oy pusulası verilecek. Tüm oy pusulaları tek zarfa konulacak.

6- Oy kullandıktan sonra imza atmayı unutmayın:

Seçmen, zarfı sandığa attıktan sonra sandık seçmen listesinde adının bulunduğu yerin karşısına imza atacak.

Ankara Beypazarı Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın tarihi ilçelerinden biri olan Beypazarı, merkez ilçeler arasında yer almaktadır. İlçe, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde, Ankara'nın batısında yer alır ve doğusunda Ankara merkez ilçeleri ile çevrilidir. Beypazarı, coğrafi yapısı, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri ile önemli bir turizm merkezidir.

Tarihi açıdan bakıldığında Beypazarı, Hititler döneminden başlayarak, Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. İlçenin tarihi dokusu, Osmanlı dönemi konut mimarisi özellikleri taşıyan tarihi evleri ve sokakları ile dikkat çeker. Ayrıca, ilçede bulunan tarihi hamamlar, camiler, çarşılar ve köprüler, Beypazarı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtır.

Coğrafi açıdan, Beypazarı ilçesi 2.825 kilometrekarelik bir alanı kaplar ve ortalama rakımı 900 metre civarındadır. İlçenin doğusunda Ankara merkez ilçeleri, batısında Kütahya il sınırı, kuzeyinde Nallıhan ilçesi ve güneyinde Gökçeyurt ilçesi ile çevrilidir. İlçenin önemli akarsuları arasında Sakarya, Ankara ve Kirmir çayları yer alır.

Beypazarı ilçesi, zengin kültürel dokusu ve turistik yerleri ile birçok turistin ilgi odağı haline gelmiştir. İlçede, tarihi evlerin restorasyonu ile oluşturulmuş birçok butik otel ve konaklama yeri mevcuttur. Beypazarı'nın en önemli turistik yerleri arasında, Osmanlı dönemi yapısı ile dikkat çeken Beypazarı Belediye Sarayı, Beypazarı Müzesi, İbrahim Paşa Sarayı, Beypazarı Evleri, Beypazarı Kapalı Çarşı, Kursunlu Camii, Hıdırlık Tepesi ve Gökçeöz Mağarası yer almaktadır.

2021 yılı itibariyle Beypazarı ilçesinin nüfusu 52.302'dir. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 18 kişi düşmektedir. Beypazarı, Ankara'nın tarihi ve turistik ilçeleri arasında önemli bir yere sahiptir.







