Ankara Beypazarı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Beypazarı cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Beypazarı seçim sonuçları, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Beypazarı seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Beypazarı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Beypazarı Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın tarihi ilçelerinden biri olan Beypazarı, merkez ilçeler arasında yer almaktadır. İlçe, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde, Ankara'nın batısında yer alır ve doğusunda Ankara merkez ilçeleri ile çevrilidir. Beypazarı, coğrafi yapısı, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri ile önemli bir turizm merkezidir.

Tarihi açıdan bakıldığında Beypazarı, Hititler döneminden başlayarak, Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. İlçenin tarihi dokusu, Osmanlı dönemi konut mimarisi özellikleri taşıyan tarihi evleri ve sokakları ile dikkat çeker. Ayrıca, ilçede bulunan tarihi hamamlar, camiler, çarşılar ve köprüler, Beypazarı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtır.

Coğrafi açıdan, Beypazarı ilçesi 2.825 kilometrekarelik bir alanı kaplar ve ortalama rakımı 900 metre civarındadır. İlçenin doğusunda Ankara merkez ilçeleri, batısında Kütahya il sınırı, kuzeyinde Nallıhan ilçesi ve güneyinde Gökçeyurt ilçesi ile çevrilidir. İlçenin önemli akarsuları arasında Sakarya, Ankara ve Kirmir çayları yer alır.

Beypazarı ilçesi, zengin kültürel dokusu ve turistik yerleri ile birçok turistin ilgi odağı haline gelmiştir. İlçede, tarihi evlerin restorasyonu ile oluşturulmuş birçok butik otel ve konaklama yeri mevcuttur. Beypazarı'nın en önemli turistik yerleri arasında, Osmanlı dönemi yapısı ile dikkat çeken Beypazarı Belediye Sarayı, Beypazarı Müzesi, İbrahim Paşa Sarayı, Beypazarı Evleri, Beypazarı Kapalı Çarşı, Kursunlu Camii, Hıdırlık Tepesi ve Gökçeöz Mağarası yer almaktadır.