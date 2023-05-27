|
Özgün

Ankara Beypazarı seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

28 Mayıs Ankara Beypazarı seçim sonuçları, cumhurbaşkanı adaylarının 2023 oy oranları belli oluyor. Peki Marmara Bölgesi Ankara Beypazarı Cumhurbaşkanlığı 2.tur seçim sonuçları, oy oranları, açılan sandık sayısı ve kullanılan oy sayısı nedir? Beypazarı Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranı kaç?

13:20 . 27/05/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Beypazarı

Beypazarı

Ankara Beypazarı
2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Beypazarı
Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Beypazarı seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Beypazarı Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Beypazarı Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın tarihi ilçelerinden biri olan Beypazarı, merkez ilçeler arasında yer almaktadır. İlçe, Türkiye'nin Orta Anadolu bölgesinde, Ankara'nın batısında yer alır ve doğusunda Ankara merkez ilçeleri ile çevrilidir. Beypazarı, coğrafi yapısı, tarihi dokusu ve kültürel zenginlikleri ile önemli bir turizm merkezidir.

Tarihi açıdan bakıldığında Beypazarı, Hititler döneminden başlayarak, Frig, Lidya, Pers, Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerinde önemli bir yerleşim merkezi olmuştur. İlçenin tarihi dokusu, Osmanlı dönemi konut mimarisi özellikleri taşıyan tarihi evleri ve sokakları ile dikkat çeker. Ayrıca, ilçede bulunan tarihi hamamlar, camiler, çarşılar ve köprüler, Beypazarı'nın tarihi ve kültürel zenginliğini yansıtır.

Coğrafi açıdan, Beypazarı ilçesi 2.825 kilometrekarelik bir alanı kaplar ve ortalama rakımı 900 metre civarındadır. İlçenin doğusunda Ankara merkez ilçeleri, batısında Kütahya il sınırı, kuzeyinde Nallıhan ilçesi ve güneyinde Gökçeyurt ilçesi ile çevrilidir. İlçenin önemli akarsuları arasında Sakarya, Ankara ve Kirmir çayları yer alır.

Beypazarı ilçesi, zengin kültürel dokusu ve turistik yerleri ile birçok turistin ilgi odağı haline gelmiştir. İlçede, tarihi evlerin restorasyonu ile oluşturulmuş birçok butik otel ve konaklama yeri mevcuttur. Beypazarı'nın en önemli turistik yerleri arasında, Osmanlı dönemi yapısı ile dikkat çeken Beypazarı Belediye Sarayı, Beypazarı Müzesi, İbrahim Paşa Sarayı, Beypazarı Evleri, Beypazarı Kapalı Çarşı, Kursunlu Camii, Hıdırlık Tepesi ve Gökçeöz Mağarası yer almaktadır.

2021 yılı itibariyle Beypazarı ilçesinin nüfusu 52.302'dir. İlçenin nüfus yoğunluğu ise kilometrekare başına 18 kişi düşmektedir. Beypazarı, Ankara'nın tarihi ve turistik ilçeleri arasında önemli bir yere sahiptir.

Ankara seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları
Ankara seçim sonuçları 2023: Cumhurbaşkanı, milletvekili genel seçim sonucu oy oranları

Türkiye siyasi tarihi için bir milat niteliğinde olan 14 Mayıs cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimleri için sandık başına gitti. Türkiye'nin kaderini belirleyecek 2023 Seçim sonuçları Yenişafak seçim sayfasında yer almakta. 2023 seçimlerinde Ankara’da 4.280.941 seçmen 12.251 sandıkta oy kullanacak. YSK verilerine göre Ankara 36 milletvekilini Meclis’e gönderecek. Peki, 2023 seçimlerinde Ankara'da hangi Cumhurbaşkanı adayı, hangi ittifak kazandı? Ankara milletvekili seçimi hangi parti birinci oldu? İşte Ankara ittifak seçim sonuçları Çankaya, Keçiören, Yenimahalle, Mamak, Etimesgut, Sincan, Altındağ, Pursaklar Cumhur İttifakı - Millet İttifakı AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP oy oranları ve Ankara milletvekili dağılımı.

#ankara
#beypazarı
#seçim sonuçları
#beypazarı seçim sonuçları
35 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Ankara Etimesgut seçim sonuçları 28 Mayıs 2023