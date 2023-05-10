Türkiye pazar günü seçim 2023 için sandık başına gidiyor. Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi, 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak. 60 milyon 843 seçmen yeni cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçecek. 600 milletvekilinin Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) seçileceği 2023 seçiminde yüzde 7 barajını geçen partiler vatandaşın seçtiği milletvekiller Meclis’e girecek. 2023 Cumhurbaşkanı Seçimi için Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ve Sinon Oğan yarışacak. Vatandaşlar şimdiden Ankara Çamlıdere seçim sonuçları 2023 sorgulamasına başladı. Ankara Çamlıdere Seçim Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Seçim sonuçları ve oy oranlarını Yenişafak seçim 2023 sayfasından anbean takip edebilirsiniz.

Ankara Çamlıdere Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

14 Mayıs 2023 Pazar günü oy verme işlemi saat 08.00'de başlayıp saat 17.00'de sona erecek. Seçim günü bütün yayınlar, saat 21.00’den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00’den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.





Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.

- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.

- Cep telefonuyla kabine girmeyin.

- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.

- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.

- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.

Ankara Çamlıdere Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Çamlıdere, başkentin kuzeybatısında yer almaktadır. İlçe, doğusunda Kızılcahamam, güneyinde Polatlı, batısında Gerede ve kuzeyinde Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesi ile komşudur. 2021 yılı verilerine göre, Çamlıdere ilçesinin nüfusu 7.407'dir. İlçe merkezi, Ankara'ya 85 km uzaklıktadır.

Tarihi olarak, Çamlıdere ve çevresindeki yerleşimler, antik dönemlerden beri önemli bir geçiş noktası olmuştur. İlçe, Roma döneminde askeri amaçlar için kullanılmıştır. Bizans döneminde ise, ticaret yolu üzerinde yer alması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olmuştur. İlçe, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.

Coğrafi olarak, Çamlıdere ilçesi, İç Anadolu Bölgesi'nin sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçenin toprakları, dağlık ve ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Ankara'nın en yüksek dağı olan Elmadag da, ilçenin sınırları içinde yer almaktadır. İlçede yer alan Çamlıdere Baraj Gölü, doğal güzellikleriyle bölgenin önemli turizm merkezlerinden biridir.

Çamlıdere ilçesi, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sağlamaktadır. İlçede başta buğday, arpa, fasulye, nohut, şeker pancarı ve patates gibi tarım ürünleri olmak üzere, hayvancılık ürünleri de yetiştirilmektedir. Ayrıca ilçede orman ürünleri de elde edilmektedir.

Çamlıdere ilçesi, doğal güzellikleri ve sakinliği ile başkent Ankara'nın stresinden uzaklaşmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir yerdir. İlçede, trekking, dağcılık, kampçılık gibi doğa sporları da yapılabilmektedir. Ayrıca, ilçede bulunan Çamlıdere Baraj Gölü, kampçılık ve balıkçılık için de uygun bir yerdir.







