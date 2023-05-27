Ankara Çamlıdere seçim sonuçları 28 Mayıs 2023

Ankara Çamlıdere cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları, 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimi kapsamında merak ediliyor. Ankara Çamlıdere seçim sonuçlar ı, Cumhurbaşkanını belirleyecek. İşte, 2023 Ankara Çamlıdere seçim sonuçları ve oy oranları hakkında detaylı bilgiler.

Ankara Çamlıdere Seçim Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?

Türkiye sandık başına gidiyor. 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu oy oranları yayımlanacak. Seçim sonuçları anbean takip edilecek.

28 Mayıs Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları

Türkiye geneli Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimi için oy verme işlemi sabah saat 08.00'de başlayacak ve 17.00'de sona erecek. YSK yayın yasağını kaldırmasıyla birlikte Ankara Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçim sonuçları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu oy oranları Canlı olarak Yeni Şafak seçim sayfasında yer alacak.

14 Mayıs seçim sonuçları Erdoğan ne kadar oy aldı?

Geçerli oyların seçime katılan adaya dağılımına göre, Recep Tayyip Erdoğan yurt içinde 26 milyon 86 bin 102, yurt dışında 967 bin 180, gümrük kapılarında 80 bin 567 olmak üzere toplam oyların 27 milyon 133 bin 849'unu aldı. Erdoğan geçerli oyların yüzde 49,52'sini aldı.

14 Mayıs seçim sonuçları Kılıçdaroğlu ne kadar oy aldı?

Kemal Kılıçdaroğlu yurt içinde 23 milyon 873 bin 749, yurt dışında 665 bin 111, gümrüklerde 56 bin 318 olmak üzere toplam 24 milyon 595 bin 178 oy aldı. Kılıçdaroğlu'nun aldığı geçerli oy oranı ise yüzde 44,88 oldu.

14 Mayıs seçim sonuçları Oğan ne kadar oy aldı?

Sinan Oğan yurt içinde 2 milyon 796 bin 613, yurt dışında 28 bin 218, gümrüklerde 6 bin 408 olmak üzere toplam 2 milyon 831 bin 239 oy alırken, geçerli oy oranı yüzde 5,17 olarak gerçekleşti.

Ankara Çamlıdere Hakkında: Coğrafi, Nüfus ve Tarihi

Ankara'nın ilçelerinden biri olan Çamlıdere, başkentin kuzeybatısında yer almaktadır. İlçe, doğusunda Kızılcahamam, güneyinde Polatlı, batısında Gerede ve kuzeyinde Karabük iline bağlı Safranbolu ilçesi ile komşudur. 2021 yılı verilerine göre, Çamlıdere ilçesinin nüfusu 7.407'dir. İlçe merkezi, Ankara'ya 85 km uzaklıktadır.

Tarihi olarak, Çamlıdere ve çevresindeki yerleşimler, antik dönemlerden beri önemli bir geçiş noktası olmuştur. İlçe, Roma döneminde askeri amaçlar için kullanılmıştır. Bizans döneminde ise, ticaret yolu üzerinde yer alması nedeniyle stratejik bir öneme sahip olmuştur. İlçe, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde de yerleşim yeri olarak kullanılmıştır.

Coğrafi olarak, Çamlıdere ilçesi, İç Anadolu Bölgesi'nin sınırları içerisinde yer almaktadır. İlçenin toprakları, dağlık ve ormanlık alanlardan oluşmaktadır. Ankara'nın en yüksek dağı olan Elmadag da, ilçenin sınırları içinde yer almaktadır. İlçede yer alan Çamlıdere Baraj Gölü, doğal güzellikleriyle bölgenin önemli turizm merkezlerinden biridir.

Çamlıdere ilçesi, tarım ve hayvancılık faaliyetleriyle geçimini sağlamaktadır. İlçede başta buğday, arpa, fasulye, nohut, şeker pancarı ve patates gibi tarım ürünleri olmak üzere, hayvancılık ürünleri de yetiştirilmektedir. Ayrıca ilçede orman ürünleri de elde edilmektedir.

Çamlıdere ilçesi, doğal güzellikleri ve sakinliği ile başkent Ankara'nın stresinden uzaklaşmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bir yerdir. İlçede, trekking, dağcılık, kampçılık gibi doğa sporları da yapılabilmektedir. Ayrıca, ilçede bulunan Çamlıdere Baraj Gölü, kampçılık ve balıkçılık için de uygun bir yerdir.



